我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診877萬例 德州破90萬例

MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

上海女大生發起…衛生巾互助盒 4天吸引40高校

中國新聞組／綜合報導
上海女大生推動衛生巾互助盒，希望破除月經羞恥，有助女生建立自信。 (取材自微博)
上海女大生推動衛生巾互助盒，希望破除月經羞恥，有助女生建立自信。 (取材自微博)

近日，高校衛生巾互助盒行動上了熱搜，先是上海的華東政法大學，接著中國政法大學，隨之各大高校接連響應。推動者梁鈺也沒想到，互助盒能在這麼短時間內得到40餘所高校支持。

來源：取材自YouTube

新京報報導，梁鈺是靈山慈善基金會「姐妹戰疫安心行動」公益項目發起人。10月14日，她注意到一位中學女老師在自己學校做了衛生巾互助盒，便發了微博。被華政大二學生許璐鳴看到後受啟發，在自己學校放置了互助盒，通過「拿一片放一片」的方式供應急使用。許璐鳴還特意將互助盒放在衛生間外的公共洗手池位置，想藉此反對「月經羞恥」。

許璐鳴將自己的做法投稿給梁鈺後，梁鈺以「衛生巾互助盒」為話題鼓勵大家一起行動，形成了連鎖反應。發起後短短4天時間，超過40所高校參與其中。

這個速度讓梁鈺震驚。這幾天她陸續收到很多私信，很多女生講起自己的「隱密」心事，被告誡不能講月經，要以大姨媽、例假代替，把衛生巾藏在校服袖子裡怕別人看到。

年初，梁鈺為湖北及援鄂女性醫護人員發起捐助經期用品活動；年中，散裝衛生巾引發「月經貧困」的話題討論，她和團隊隨即發起「月經安心」行動。發起互助行動後，不少女生也表達認同，「希望妹妹們都能自信地談論月經」「這件事情最大的意義是潛移默化地改變社會對月經的態度」。

衛生巾互助盒行動也伴隨著不少爭議，也有男生撕毀互助海報。梁鈺很坦然，「我認為有爭議是好的，沒有人討論才是最糟糕的，看見才是改變的開始。」她希望，月經羞恥隨著一次次的討論逐漸脫敏。

據報導，梁鈺透露自己今年疫情期間，看到湖北及援鄂女性醫護人員穿防護服，就會想她們來月經怎麼辦？於是發起為女性醫護捐贈衛生用品的活動；此後又再發起「月經安心行動」。梁鈺表示，團隊9月起都去一個山區學校捐助衛生用品，並給孩子們上生理衛生課。我們知道有很大的需求，但切實接觸下來，不知道有這麼多無奈。

團隊現在在湖北、貴州開展活動，明年還會去青海。11月1日還會在上海舉辦一個「予她同行」的畫展。梁鈺表示，多數人對月經羞恥、月經安心等活動都是自發在做，隨著話題討論熱度升高，相信社會的包容度也會越來越大。

疫情 中國 微博

上一則

廣西名產螺螄粉聞臭師 日聞300噸酸筍 年薪50萬人民幣

下一則

最新研究：北京新發地新冠疫情 源頭極有可能是冷鏈進口食品

延伸閱讀

螞蟻A股IPO 募資衝198億美元

螞蟻A股IPO 募資衝198億美元
中國製7000輛特斯拉Model 3 銷往歐洲

中國製7000輛特斯拉Model 3 銷往歐洲
為減肥打蛋白針…上海女背脊針洞潰爛 被迫手術捱117刀

為減肥打蛋白針…上海女背脊針洞潰爛 被迫手術捱117刀
2021上海米其林指南揭曉 亞洲最神秘餐廳蟬聯3星

2021上海米其林指南揭曉 亞洲最神秘餐廳蟬聯3星

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時
電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」