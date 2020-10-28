上海女大生發起…衛生巾互助盒 4天吸引40高校

上海女大生推動衛生巾互助盒，希望破除月經羞恥，有助女生建立自信。 (取材自微博)

近日，高校衛生巾互助盒行動上了熱搜，先是上海的華東政法大學，接著中國 政法大學，隨之各大高校接連響應。推動者梁鈺也沒想到，互助盒能在這麼短時間內得到40餘所高校支持。

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新京報報導，梁鈺是靈山慈善基金會「姐妹戰疫安心行動」公益項目發起人。10月14日，她注意到一位中學女老師在自己學校做了衛生巾互助盒，便發了微博 。被華政大二學生許璐鳴看到後受啟發，在自己學校放置了互助盒，通過「拿一片放一片」的方式供應急使用。許璐鳴還特意將互助盒放在衛生間外的公共洗手池位置，想藉此反對「月經羞恥」。

許璐鳴將自己的做法投稿給梁鈺後，梁鈺以「衛生巾互助盒」為話題鼓勵大家一起行動，形成了連鎖反應。發起後短短4天時間，超過40所高校參與其中。

這個速度讓梁鈺震驚。這幾天她陸續收到很多私信，很多女生講起自己的「隱密」心事，被告誡不能講月經，要以大姨媽、例假代替，把衛生巾藏在校服袖子裡怕別人看到。

年初，梁鈺為湖北及援鄂女性醫護人員發起捐助經期用品活動；年中，散裝衛生巾引發「月經貧困」的話題討論，她和團隊隨即發起「月經安心」行動。發起互助行動後，不少女生也表達認同，「希望妹妹們都能自信地談論月經」「這件事情最大的意義是潛移默化地改變社會對月經的態度」。

衛生巾互助盒行動也伴隨著不少爭議，也有男生撕毀互助海報。梁鈺很坦然，「我認為有爭議是好的，沒有人討論才是最糟糕的，看見才是改變的開始。」她希望，月經羞恥隨著一次次的討論逐漸脫敏。

據報導，梁鈺透露自己今年疫情 期間，看到湖北及援鄂女性醫護人員穿防護服，就會想她們來月經怎麼辦？於是發起為女性醫護捐贈衛生用品的活動；此後又再發起「月經安心行動」。梁鈺表示，團隊9月起都去一個山區學校捐助衛生用品，並給孩子們上生理衛生課。我們知道有很大的需求，但切實接觸下來，不知道有這麼多無奈。

團隊現在在湖北、貴州開展活動，明年還會去青海。11月1日還會在上海舉辦一個「予她同行」的畫展。梁鈺表示，多數人對月經羞恥、月經安心等活動都是自發在做，隨著話題討論熱度升高，相信社會的包容度也會越來越大。