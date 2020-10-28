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肉眼看不見的奇幻世界 90後女孩「拍菌」暴紅

中國新聞組／北京28日電
周晴烽透過鏡頭向人們展示肉眼看不見的菌類微觀世界。（取材自紫牛新聞）
周晴烽透過鏡頭向人們展示肉眼看不見的菌類微觀世界。（取材自紫牛新聞）

湖南90後女孩周晴烽，透過鏡頭向人們展示肉眼看不見的菌類微觀世界，在她的鏡頭下，菌類的生長過程可愛又神秘，網友們紛紛驚呼「太神奇了」；隨著這些微觀菌類視頻走紅，周晴烽也積累不少粉絲，成了科普達人。

紫牛新聞報導，現居上海的周晴烽，從湖南中南大學藥學專業畢業後，進入醫藥公司從事研發工作，業餘愛好是拍攝微觀菌類。她說，學生時期就喜歡拍攝動植物，最開始是拍鳥，然後用微距相機拍攝昆蟲，「在一次拍攝昆蟲的過程中，留意到菌的形態更多、更微小，拍出來會更有意思」，從2014年開始，她幾乎只拍微小的菌了。

來源：CHINA LIVE YouTube

2016年，周晴烽開始拍攝視頻，當時中國還很少有人做微觀菌的拍攝，讓周晴烽決定嘗試，並將影片傳到網路上，沒想到逐漸引起網友的討論與催更。

據報導，被問及拍攝的菌類來源，周晴烽說有些是她去山裡採的，有些是熱心的網友寄給她的，還有些是自己在培養皿裡養出來的，「我最多的時候在家裡養了有幾十種，養一個菌至少要幾個月時間，最長的我等了有一年多」。

怎麼拍？延時攝影 一年拍30萬張照片

周晴烽透露，拍攝微觀菌的失敗率大約是成功率的兩倍，一年時間成功拍出來的短視頻也就十幾個。她說，從2016年開始，每個月大約要拍10次，每次拍2000張左右，一個月就有約兩萬張，一年能拍20至30萬張照片，「因為延時攝影就是由一張張照片組成的，所以一年要拍的照片真的很多」。

周晴烽拍攝的水玉霉。（取材自紫牛新聞）
周晴烽拍攝的水玉霉。（取材自紫牛新聞）

報導指出，以前周晴烽是一邊上班一邊拍微觀菌，後來慢慢在網上積累了人氣，就有客戶找她拍紀錄片；今年工作活愈來愈多，有點忙不過來了，就辭職專職拍攝。她分享，現在的生活比起朝九晚五上班自由度更高，並且是做自己喜愛的事情，每完成一個作品，更多的是欣喜與開心。

至於拍攝菌類的價值及未來規畫，周晴烽笑說，拍攝微觀菌物給了她探秘的感覺，也讓她很有成就感，同時，在拍攝過程中，會發現菌類的世界真的很大也很奇妙，「我有源源不斷的靈感和素材可以拍攝，相信未來，我能拍到更多大家沒有見過的東西，打開一個更神奇的世界」

攝影 中國

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