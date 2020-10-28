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最新研究：北京新發地新冠疫情 源頭極有可能是冷鏈進口食品

記者賴錦宏／北京28日電
中國最新研究報告指出，北京新發地新冠病毒源頭極有可能是境外疫情高發區的冷鏈進口食品。（中新社資料照片）
中國最新研究報告指出，北京新發地新冠病毒源頭極有可能是境外疫情高發區的冷鏈進口食品。（中新社資料照片）

北京在6月時出現新冠肺炎疫情反彈，是以新發地市場為中心的聚集性疫情，共計有335宗確診病例。中國最新研究報告指出，新冠病毒源頭極有可能是境外疫情高發區的冷鏈進口食品。

一份由北京清華大學、北京市疾病預防控制中心、中國醫學科學院病原生物學研究所、北京大學、中國科學院北京基因組研究所，聯合在「國家科學評論」上發表的研究報告做這上述推論。

研究指出，沒有發現獨立於新發地市場的早期傳播鏈或獨立傳播鏈，提示新發地市場是疫情爆發的單一源頭。結合新發地市場流行病學調查，初步確定綜合交易大廳地下一層（牛羊肉大廳）水產區S14號攤位可能是感染的源頭。S14號攤位的7名工作人員均為確診病例，並且症狀出現時間相對較早。

此外，根據流行病學模型推斷的疫情開始時間範圍內，共有五名顧客對病毒抗體檢測呈陽性，他們都有到訪過S14號攤位。5名顧客及其密切接觸者在過去14天內，都未到訪過中高風險區域或接觸來自中高風險區域的人員。

研究也發現，從病例和環境樣本獲得病毒基因組序列分析表明，病毒序列具有明顯的突變特徵，與中國之前所發現的本土及輸入病例均不相同。另一方面，進行測序的110個病例和環境樣本病毒基因組序列，分析發現均具有八個特徵性突變位點，其中七個突變位點的病毒主要存在於歐洲。

研究指出，S14號攤位的工作人員未接觸過疑似或確診新冠病毒感染者，並且5月至6月初期北京沒有報告新增感染病例。進一步調查顯示，S14號攤位售賣的物品中，冰鮮鮭魚是唯一來自境外的商品。

研究認為，將高質量病毒基因組序列特徵分析與流行病學調查結合，提示來自境外疫情高發區的冷鏈進口食品，極有可能就是新發地市場聚集性疫情病毒源頭。

另據香港電台網，新疆喀什新增五宗新冠病毒確診病例，全部是無症狀感染者轉為確診，另外，新增19名無症狀感染者，均為27日的陽性覆檢個案。截至27日下午5時，喀什有五宗確診個案，無症狀感染者178名，全部來自疏附縣。

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