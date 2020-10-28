最新研究：北京新發地新冠疫情 源頭極有可能是冷鏈進口食品
北京在6月時出現新冠肺炎疫情反彈，是以新發地市場為中心的聚集性疫情，共計有335宗確診病例。中國最新研究報告指出，新冠病毒源頭極有可能是境外疫情高發區的冷鏈進口食品。
一份由北京清華大學、北京市疾病預防控制中心、中國醫學科學院病原生物學研究所、北京大學、中國科學院北京基因組研究所，聯合在「國家科學評論」上發表的研究報告做這上述推論。
研究指出，沒有發現獨立於新發地市場的早期傳播鏈或獨立傳播鏈，提示新發地市場是疫情爆發的單一源頭。結合新發地市場流行病學調查，初步確定綜合交易大廳地下一層（牛羊肉大廳）水產區S14號攤位可能是感染的源頭。S14號攤位的7名工作人員均為確診病例，並且症狀出現時間相對較早。
此外，根據流行病學模型推斷的疫情開始時間範圍內，共有五名顧客對病毒抗體檢測呈陽性，他們都有到訪過S14號攤位。5名顧客及其密切接觸者在過去14天內，都未到訪過中高風險區域或接觸來自中高風險區域的人員。
研究也發現，從病例和環境樣本獲得病毒基因組序列分析表明，病毒序列具有明顯的突變特徵，與中國之前所發現的本土及輸入病例均不相同。另一方面，進行測序的110個病例和環境樣本病毒基因組序列，分析發現均具有八個特徵性突變位點，其中七個突變位點的病毒主要存在於歐洲。
研究指出，S14號攤位的工作人員未接觸過疑似或確診新冠病毒感染者，並且5月至6月初期北京沒有報告新增感染病例。進一步調查顯示，S14號攤位售賣的物品中，冰鮮鮭魚是唯一來自境外的商品。
研究認為，將高質量病毒基因組序列特徵分析與流行病學調查結合，提示來自境外疫情高發區的冷鏈進口食品，極有可能就是新發地市場聚集性疫情病毒源頭。
另據香港電台網，新疆喀什新增五宗新冠病毒確診病例，全部是無症狀感染者轉為確診，另外，新增19名無症狀感染者，均為27日的陽性覆檢個案。截至27日下午5時，喀什有五宗確診個案，無症狀感染者178名，全部來自疏附縣。
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