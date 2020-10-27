剛出生男嬰腹部長出手指…嚇壞父母

小樂的腹部長出一根手指。 （取材自新晚報）

湖南益陽一名新生男嬰小樂（化名），乍看跟正常寶寶沒什麼區別，但解開衣服，可以看到他的肚子上「長了一隻手」。醫師表示，這是一個「寄生胎」，現已動手術切除。

綜合媒體報導，湖南李女士（化名）8月產生下一名男嬰，但沒想到，家人在其左腹部發現一個長約5厘米形似手指的包塊。

「根部較大，像一根手指，長約5厘米，手指頭旁邊還有兩個乳房」，家長說，這個包塊隨著小樂成長，還在逐漸增大。

小樂的父親表示，看到剛出生的孩子長得不太一樣，家人都有些崩潰，主要是擔心孩子的身體健康。

醫師表示，「當時我們通過相關檢查，發現這可能是一個『寄生胎』」，如果任由這個包塊繼續長大，會有瘤變的可能性，需盡快進行手術切除。

10月19日，小樂被送進手術室。醫生表示，手術過程可以看到該寄生胎手指及指甲，同時發現腫塊基底部有軟骨組織，最終診斷為不對稱連體畸形。醫生團隊在麻醉手術科的密切配合下，將寶寶肚子上的「寄生胎」完整切除。

目前，小樂在新生兒外科病房嚴密監護觀察中，切下的「寄生胎」部分已經送病理檢查。

此外，九江市一名準媽媽在產檢時，發現腹中胎兒的肚子裡長有一個包塊。等到小孩出生後，儘管外觀看上去沒有任何異樣，但男嬰腹中的包塊逐漸增大。

醫師診斷，也是一個「寄生胎」。如不及時取出包塊，包塊增大擠壓周圍臟器會危及生命。

後來，經過1個多小時的手術，醫生順利從男嬰肚中取出寄生胎。打開包膜，胎體的上肢、下肢及臀部和生殖器清晰可見。目前，男嬰各項功能恢復良好。