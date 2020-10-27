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四川長壽之鄉 99歲爺娶102歲嬤

中國新聞組／北京27日電
102歲的向婆婆（左二）和99歲的呂爺爺（右二）第一次穿上結婚禮服。（取材自封面新聞）
102歲的向婆婆（左二）和99歲的呂爺爺（右二）第一次穿上結婚禮服。（取材自封面新聞）

10月25日重陽節當天，四川眉山市彭山區黃豐鎮團結村舉辦金婚老人集體婚禮，50對金婚、鑽石婚老人穿上禮服，舉行集體婚禮，他們的平均年齡達到83歲。其中，102歲的向婆婆和99歲的呂爺爺第一次穿上結婚禮服，接受全場祝福。

封面新聞報導，彭山是中國首批命名的長壽之鄉，該區高度重視老齡工作，大力弘揚養老、孝老、敬老、愛老的社會風尚，讓老年人能夠安享晚年。從2000年起，彭山已連續五輪成功創建省級敬老模範區。

當天的集體婚禮，按當地習俗從跨火盆、夫妻對拜、喝交杯酒、結髮今生、愛的宣言、同灑幸福依次進行，許多老人是人生第一次化妝、第一次穿結婚禮服、第一次辦婚禮，臉上掛滿了笑容。

婚禮儀式上，老人們的子孫還上台敬上了感恩茶。呂爺爺、向婆婆今年67歲的兒子敬茶時說：「「我會繼續孝敬父母，希望他們身體健康，保重身體，繼續陪伴著我們。」敬茶後，不少父母還拿出紅包遞給子孫。

婚禮儀式上，當地志願者還為老人們表演了歌曲、舞蹈、樂器演奏等各類型文藝節目。活動結束後，50對老人的家屬與村民共聚廣場，以吃壩壩宴的形式為金婚、鑽石婚老人們送上祝福，共度一個熱鬧的重陽節。

中國

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