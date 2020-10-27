「考上北大獎10萬」 貴州學子北大退學又考上 卻差點拿不到錢

貴州畢節織金育才學校學生陳印(左)說明情況。（取材自微信）

從2019年開始，連續兩年參加高考的貴州畢節織金育才學校學生陳印都以優秀的成績，被北京大學護理學院護理系錄取。按常理來說，這本該是一件皆大歡喜的事情。然而，因為一個沒有兌現的承諾，陳印和他的母校出現了一道難以彌合的創傷。

自媒體「百姓關注」報導，陳印表示，2016年中考，他取得全校第二名的成績。織金育才學校的招生 老師找到了他。老師說陳印是鄉鎮上的第二，學雜費可以全部免費，每個月還有700元（人民幣 ，下同，約90.3美元 ）的助學金。

據報導，因家庭條件較困難，陳印動了心。選擇織金育才學校的另一個原因，則是學校在招生簡章上公布的一條獎勵政策：考上北大，清華或者港大、香港中文大學，學校會獎勵10萬元（約1.29萬美元）的獎金。

2019年第一次高考時，陳印以657分獲得全校理科第一。他說他們這裡可享受國家優惠政策，全校只有他有希望通過國家專項進入北大學習。後來陳印填報了護理專業順利錄取。但他說因為本來身體就不好，不適應醫學的環境。因此，在2019年12月辦理退學。

今年3月，陳印回母校復讀，7月高考取得666分的成績。第二天，校長就讓陳印去辦公室，幾乎是用懇求的語氣說，因為去年五個人上清華北大，如果今年沒有人考上，不知道外面的人會怎麼說他，所以他還是讓陳印去填北大護理系。

陳印說：「當時我就打算幫了他之後，如果繼續填這個專業，那就換個學校繼續復讀。」陳印坦誠告訴校長和老師，對方當時沒異議。於是陳印在收到北大護理專業的錄取通知書後，便開始著手聯繫新學校準備第二次復讀。

陳印說：「開學前幾天，織金育才學校又叫我回去複讀。我跟他們說，我不打算在這個學校復讀了。他們說如果這樣的話，獎勵金就不給了。」

在陳印看來，考取北大去不去讀是自己的事，但學校承諾的獎勵金應兌現。可從8月底到現在，每次協商10萬元獎勵金的事都不歡而散。但育才學校今年高考紅榜上，仍將陳印考上北大的成績放在第一位宣傳。

10月22日經宣傳部協調後，校長當天下午回覆了陳印的表哥，學校同意在26日將10萬元發給陳印。校長表示：「他9月來學校談時確實有分歧，因為你考上北大有讀沒有讀，大家還是有些分歧的。這中間有個研究過程也是正常的。」