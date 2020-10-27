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當年因版權官司撕破臉…陳佩斯闊別22年重返央視

中國新聞組／北京27日電
陳佩斯在1984屆春晚表演小品「吃麵條」。(取材自微博)
陳佩斯在1984屆春晚表演小品「吃麵條」。(取材自微博)

時隔22年，曾被稱為「春晚小品第一人」的陳佩斯，昨日再度回歸央視舞台，以央視首檔喜劇傳承類綜藝「金牌喜劇班」首發導師亮相。

長安街知事報導，陳佩斯1954年2月出生於吉林長春。他與朱時茂是不少觀眾對春晚印象最深刻的回憶。他們首次在1984屆春晚合作表演小品「吃麵條」，同時在晚會上開創了小品這種藝術表演形式。「吃麵條」的成功也使小品逐步在中國成了氣候。陳佩斯在「吃麵條」中盡心盡力、淋漓盡致的表演使他成了中國頭號喜劇明星。

陳佩斯以「金牌喜劇班」導師身分回歸央視舞台。(取材自微博)
陳佩斯以「金牌喜劇班」導師身分回歸央視舞台。(取材自微博)

隨後幾年，兩人陸續合作推出小品，如1985年「拍電影」、1986年「羊肉串」、1989年「胡椒麵」、1990年「主角與配角」、1991年「警察與小偷」、1994年「大變活人」等，深受廣大觀眾的歡迎。

另據中新社報導，陳佩斯是不少觀眾對春晚印象最深刻的回憶，從「吃麵條」到「警察與小偷」「主角與配角」等等，陳佩斯以其特有的喜劇表演方式贏得了觀眾的喜愛，他是當年春晚最有號召力的小品明星，被觀眾稱為「春晚小品第一人」。

長安街知事報導，但從上世紀末開始，陳佩斯的身影就從央視消失了。據了解，陳佩斯是因為合同及演出費用的問題，與央視打起了版權官司。媒體報導，陳佩斯和朱時茂1999年將央視旗下的公司告上法庭，控告其侵權。最後陳佩斯贏了官司，但自此再也沒有登上過春晚舞台。

中新社報導，陳佩斯重回央視消息傳來，眾多網友對此紛紛表示期待，「一直在等陳老師回來」、「『二子』（陳佩斯在喜劇作品中的角色）是我的真男神」、「有生之年，太好了」。

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