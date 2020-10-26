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僅手指能動…雲南18歲「電競大神」開直播養家 圈粉38萬

中國新聞組／北京26日電
「電競大神」七仔患先天性肌肉萎縮症，只有手能動。（取材自春城晚報）
「電競大神」七仔患先天性肌肉萎縮症，只有手能動。（取材自春城晚報）

雲南省宣威市倘塘鎮松林村的18歲男孩七仔患先天性肌肉萎縮症，從七歲開始不能正常行走，如今只有手能動，但在電競世界裡，這個名叫「 七仔」的男孩是擁有38萬粉絲的「電競大神」。奶奶生病治療費和姊姊上學費用都靠他直播補貼。

中國之聲報導，從七歲起，七仔開始不能正常走路，現在只有手指可以正常活動。兩年前一次診斷顯示，他四年後將面臨全身癱瘓。為照顧七仔，開大卡車的爸爸辭職回家，和七仔媽媽以種玉米、土豆為生；七仔爺爺是退休小學老師。全家靠每個月兩、三千塊錢收入勉強維持。

據報導，做遊戲直播前，七仔每天都很沉默。爺爺說七仔很羨慕同齡人能去讀書學習。後來七仔堂哥給了他一部智能手機，開啟了他新世界大門──他接觸到了遊戲。七仔爺爺說：「 我們不覺得他玩遊戲不好，反而很開心。他找到自己感興趣的東西，我們能更踏實去地裡幹活。」

後來，七仔奶奶生病，高昂的治療費用和姊姊上學的費用，讓七仔萌生了通過遊戲直播賺錢養家的想法。七仔把自己情況向遊戲主播「 燃茶」說明，經「 燃茶」多方聯繫，直播平台願意為七仔提供設備和平台支持。

不到兩年時間，他的粉絲量已有38萬。截至目前，登錄進七仔的遊戲直播間，實時顯示近64萬人在線觀看他的直播。有網友說，七仔是「 最勤奮主播」，月收入從剛開始直播1200元（人民幣，下同，約179美元），到如今月入過萬。

在遊戲世界裡，七仔有隊友、有榮譽，他奔跑、戰鬥，彌補身體缺憾，還收穫了滿滿的感動和關心。去年農曆二月初六，七仔在直播間過了一次難忘的生日：「 朋友找很多車，在直播間擺出我的遊戲名『770』，很多人陪我過生日，收到了很多很多祝福。」

網友們也紛紛表示：「 770很棒！加油」、「 靠雙手改變自己」。

七仔的奶奶生病治療費和姊姊上學費用，都靠他直播補貼。（取材自春城晚報）
七仔的奶奶生病治療費和姊姊上學費用，都靠他直播補貼。（取材自春城晚報）
直播平台為七仔提供設備和平台支持。有網友說，七仔是「 最勤奮主播」。（取材自春城...
直播平台為七仔提供設備和平台支持。有網友說，七仔是「 最勤奮主播」。（取材自春城晚報）

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