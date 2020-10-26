毛孩被遺落服務區 流浪26天找到60公里外的家

豆豆「流浪」前可愛的模樣。（取材自錢江晚報）

在浙江杭州邱先生一家人眼裡，寵物狗「豆豆」其貌不揚、血統不明，「總是一副很弱的樣子」。不過牠卻做了件「狗生大事」，在流浪26天後，從桐廬找到回相隔60多公里的龍塢主人家，不僅專業訓犬師佩服，搜救犬訓導員也說，「這麼遠還能找到家，確實天賦異禀。」

錢江晚報報導，邱先生一家9月26日開著車從龍塢住家出發，準備返回建德老家過節，期間經過桐廬服務區休息。當時大家以為豆豆待在車上，沒想到牠也出去放風，因此意外將牠留在桐廬。

第二天一早，一家子就驅車趕到桐廬服務區尋狗，但是找了近2個小時仍無所獲。此後幾天，邱先生和妻子經過桐廬服務區都會找上一會兒，仍然無功而返。長假過後，依舊沒有豆豆的消息，一家人漸漸不抱期待，認為豆豆回不來了。「希望牠能活下去，能碰到一個好心人收留。」邱先生說。

沒想到在過了26天後，一隻髒兮兮的流浪狗10月22日來到邱先生的家，見了人不停搖尾巴，正是失蹤的豆豆。邱先生簡直不敢相信，因為從桐廬服務區到龍塢的家足有60多公里，且一路上都是開車，難以留下可追蹤的氣味。

回到家的豆豆「瘦了兩圈，渾身又髒又臭，毛都結塊了。」邱先生說。最疼豆豆的岳父開心又心疼，激動得泛淚；一家人趕緊給豆豆餵食、洗澡，「除了比以前瘦點，還是原來的牠，眼睛裡閃著光呢。」