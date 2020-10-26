中國好鄰居！照顧浙江老人30年 鄰居意外獲50萬遺產

徐惠明照顧鄰居老太30多年。（取材自澎湃新聞）

浙江寧波孤寡老人蘇美雲去世三年後，名下宅基地拆遷，獲得超過百萬元人民幣 的補助。蘇美雲生前協議將遺產留給照顧自己數十年的鄰居徐惠明；在法院認定「應予褒揚」判決下，徐惠明近日獲得一半的遺產。網友則紛紛點贊：「受之無愧，遠親不如近鄰，令人欽佩」、「中國 好鄰居」。

紫牛新聞報導，蘇美雲早年喪夫，膝下無兒女，侄子遠在外地，一直一個人生活。而與她作為鄰居數十年之久的徐惠明，一直以來不計較付出地幫助蘇美雲，不僅將她接到自己家一起住，之後還出錢給她租房，並經常看望老人；每逢佳節，徐惠明更抽出時間陪老人話家常。

2012年開始，蘇美雲逐漸體弱多病，徐惠明便自掏腰包，將蘇美雲送到敬老院安度晚年。2016年，92歲的蘇美雲去世，徐惠明為她操辦了後事、購置墓地。

而蘇美雲生前申請過80平方米的宅基地用於建房，在她過世後的2017年才批准。今年初，蘇美雲申請的宅基地所在區域面臨拆遷，可以獲得上百萬元的補償。雖然蘇美雲生前有一紙協議，約定死後名下財產全由徐惠明繼承，但當時並未簽字，讓這筆鉅款如何處理成了難題。

徐惠明在村支書建議下向法院提起繼承訴訟，法官表示，「蘇美雲這處宅基地屬於無人繼承又無人受遺贈的遺產，按規定應歸集體所有；但法律也規定，對被繼承人扶養較多的人可分得適當的遺產」。法官認為，徐惠明照顧蘇美雲30多年，應予褒揚，可分得一半的遺產。蘇美雲的侄子蘇偉巨對此也表示同意。

22日徐惠明、蘇偉巨及村代表簽字後，完成繼承。此外，村集體所獲的蘇美雲遺產，將在逢年過節時作為福利 分發給村中老人。

徐惠明現在在一家企業當門衛，說起照顧鄰居老人的事，他說老太太當年什麼都沒有，作為鄰居不照顧她，誰來照顧她？至於老人後來意外多了這筆宅基地拆遷款，他著實感到意外。