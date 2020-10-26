我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

中國儲蓄率又降 人行前行長周小川批年輕人奢侈消費

中國新聞組／北京26日電

在「雙11」購物狂歡節即將來臨之際，中國人行前行長周小川24日表示，中國儲蓄率逐年下降，雖然有助於擴大內需，但一些年輕人靠借貸過度消費、奢侈消費，令人擔心。

綜合新浪財經、前瞻網報導，周小川24日在第二屆外灘金融峰會上指出，2019年底，中國的儲蓄率占GDP中的比重降到44.6%，未來或許還會進一步下降。

周小川表示，全球的平均儲蓄率在過去10年、20年中，平均是26.5%，中國大大高於這一水準。往遠看，中國的儲蓄率還會進一步地變化，就是在「雙迴圈」特別是內迴圈為主的發展戰略情況下，內迴圈將會更加暢通。

但他指出，同時觀察到年輕一代的儲蓄率在明顯下降，這有好的方面，有助於擴大內需，也有令人擔心的方面，就是一些年輕人過多地靠借貸過度消費、奢侈消費，將來是不是好事也不完全知道，但是總的來說儲蓄率會進一步地調整。

據報導，中國年輕人不但較沒有儲蓄觀念，金融發展也助長了消費。根據人民銀行10月15日發布的「中國普惠金融指標分析報告」，截至2019年底，銀行卡平均授信額度為人民幣2.33萬元，比2018年成長4.02%。全國人均個人消費貸款餘額為3.14萬元，更大幅成長15.96%。

報導並提到，除了銀行信貸、信用卡，中國各種新型金融借貸大行其道，根據螞蟻集團的招股書資料顯示，螞蟻平台的用戶達7.29億，「花唄」、「借唄」用戶也有5億。

報導稱，中國正在推動「雙迴圈」的發展，在內迴圈當中最重要的就是消費的崛起，所以年輕人願意消費並不算是壞事，但是這種消費不應該是過度消費，而是有針對性的消費，至少是自己還款能力內的消費，這才是最關鍵的。

中國 儲蓄 人民幣

上一則

男版曲婉婷…貴公子周震南 「老賴」父母欠上億？

下一則

華為再失城池 巴爾幹3國加入美淨網

延伸閱讀

螞蟻集團上市倒數 史上最大IPO每股報價曝光

螞蟻集團上市倒數 史上最大IPO每股報價曝光
林榮基：台挺港人 能做不能說

林榮基：台挺港人 能做不能說
外匯局：經濟有撐 推升人民幣

外匯局：經濟有撐 推升人民幣
傳阿里螞蟻集團 A+H股同步掛牌

傳阿里螞蟻集團 A+H股同步掛牌

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算