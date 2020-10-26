中國儲蓄率又降 人行前行長周小川批年輕人奢侈消費

在「雙11」購物狂歡節即將來臨之際，中國 人行前行長周小川24日表示，中國儲蓄 率逐年下降，雖然有助於擴大內需，但一些年輕人靠借貸過度消費、奢侈消費，令人擔心。

綜合新浪財經、前瞻網報導，周小川24日在第二屆外灘金融峰會上指出，2019年底，中國的儲蓄率占GDP中的比重降到44.6%，未來或許還會進一步下降。

周小川表示，全球的平均儲蓄率在過去10年、20年中，平均是26.5%，中國大大高於這一水準。往遠看，中國的儲蓄率還會進一步地變化，就是在「雙迴圈」特別是內迴圈為主的發展戰略情況下，內迴圈將會更加暢通。

但他指出，同時觀察到年輕一代的儲蓄率在明顯下降，這有好的方面，有助於擴大內需，也有令人擔心的方面，就是一些年輕人過多地靠借貸過度消費、奢侈消費，將來是不是好事也不完全知道，但是總的來說儲蓄率會進一步地調整。

據報導，中國年輕人不但較沒有儲蓄觀念，金融發展也助長了消費。根據人民銀行10月15日發布的「中國普惠金融指標分析報告」，截至2019年底，銀行卡平均授信額度為人民幣 2.33萬元，比2018年成長4.02%。全國人均個人消費貸款餘額為3.14萬元，更大幅成長15.96%。

報導並提到，除了銀行信貸、信用卡，中國各種新型金融借貸大行其道，根據螞蟻集團的招股書資料顯示，螞蟻平台的用戶達7.29億，「花唄」、「借唄」用戶也有5億。

報導稱，中國正在推動「雙迴圈」的發展，在內迴圈當中最重要的就是消費的崛起，所以年輕人願意消費並不算是壞事，但是這種消費不應該是過度消費，而是有針對性的消費，至少是自己還款能力內的消費，這才是最關鍵的。