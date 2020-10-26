新疆爆疫情 137例無症狀感染 喀什預計兩天檢測475萬人

新疆喀什已採樣逾30萬人，預計兩天完成全民檢測。（取材自澎湃新聞）

新疆再次傳出疫情 。新疆喀什昨天檢測 出137例新冠肺炎 無症狀感染者，都與昨天發現病例的父母所在工廠有關，當地已啟動一級應急響應，國家衛健委工作組已赴當地指導疫情防控工作。

央視新聞報導，新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇昨天表示，24日，喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員進行定期檢測中，發現一例新冠肺炎無症狀感染者，該例無症狀感染者為女性，17歲，為喀什地區疏附縣站敏鄉2村村民，目前已轉入喀什定點醫院隔離醫學觀察，沒有發燒、咳嗽等症狀。

發現無症狀感染者後，當地疫情防控指揮部立即對其密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測，截至昨天早上8時，核酸檢測已採樣30萬人，預計兩天時間完成全民核酸檢測。截至昨天14時，有137人檢測呈陽性，且均為無症狀感染者。

自25日24時起，喀什地區疏附縣4個鄉鎮被列為「高風險」，包含站敏鄉、托克紮克鎮、吾庫薩克鎮、薩依巴格鄉。據指出，喀什地區需檢測總人數474萬6500人，已經進行核酸採樣283萬5300人，已出結果33萬4800人，其中疏附縣需檢測總人數24萬5000人，已進行核酸檢測24萬5000人，已出結果8萬6000人，除上述新增無症狀感染者外，其餘均為陰性。

疫情發生後，疏附縣立即啟動應急響應機制，確保疫情不蔓延、不擴散。當前，為確保當地學生安全，各中小學走讀學生、幼兒園暫時停課至10月30日，檢測完成後，及時復課。

目前，吉林、湖南等多地已發布通知，明確要求加強新疆喀什地區返回人員的排查管控。北京市疾病預防控制中心也提醒市民，近期如無十分必要，建議不要前往新疆喀什地區旅行及出差。

目前，喀什地區的航空、鐵路、公路等交通道路全部正常暢通。外地來喀什人員不實行隔離，無需攜帶核酸報告，只需要落實戴口罩、測體溫、掃健康碼措施即可。

根據新華視點消息，國家衛健委25日已派出工作組，赴新疆喀什指導當地開展疫情防控工作。