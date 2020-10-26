新疆爆疫情 喀什當地不知情 遊客也走不了

24日在喀什酒店等待做核酸檢測的醫務人員。(取材自微博)

新疆喀什地區通報138名新冠病毒無症狀感染者，不過對當地居民和遊客來說，第一時間他們對疫情 並不知情，「忽然被通知不能出門，遊客也走不了」，直到看到新疆維吾爾自治區衛健委通報，才知自己身在「疫區」。目前，原本封閉的航空、鐵路、公路等交通已全部正常。

「從昨天太陽升起的時候，我們就被通知不讓出家門了」，健康時報報導，在喀什地區疏附縣做小生意的艾拉（化名），距離最早發現的17歲無症狀感染者所在地站敏鄉二村僅5公里，24日早上剛起床時就被小區居委會通知進行核酸檢測 ，並被告知不能出門，只能在家裡待著。

「我們一大早被叫去進行核酸檢測的時候，大家都覺得很莫名其妙，當時問什麼原因，也沒有人告訴我們」，艾拉說，不知情的她們白天一整天都很緊張，不知究竟發生了什麼事。直到晚上，新疆維吾爾自治區衛健委通報，才解答了她和眾多居民的疑惑。檢測完，她們都被要求在家裡待著。

家住喀什市的31歲周立（化名）白天在市區，晚上8點看到網上的消息後，10時14分去超市看看是否可以囤一些菜，發現超市的菜全賣光了。「現在我們不被允許出去，單元門都不讓出去，就是待在家裡，在家自己做飯」，周立說，截至25日下午2時，家裡還有菜，社區也會送，「希望不會封閉太長時間」。

喀什是喀什噶爾的簡稱，被稱為中國 最西端的一座城市，10月的喀什有金黃的胡楊、雪山和草甸，遊客絡繹不絕。

秦淮（化名）是來自廣東省廣州市的攝影愛好者，24日到塔縣的古石頭城景區拍照，但中午時景區一個人都沒有了，此時一個小姑娘從他身邊狂奔過去並跟他說「你為什麼還不跑」；他追出去到了停車場，發現場內幾乎沒車，沿路車輛也很少，於是開車到塔縣去往喀什市區必經的邊防站，邊防站人員告訴他，現在封路暫時走不了了。

「我當時只能選擇回塔縣，結果到達塔縣的關卡後發現，回縣城的關口也不能進了」，秦淮無奈的說。兩邊的關卡晚上雖開放，但回喀什需開6小時的山路，所以他回塔縣找酒店投宿，結果酒店老闆跟他說「你要是住進去就出不去了」，但他還是只能選擇住酒店。

住進去沒多久，凌晨零時15分他就被通知做核酸檢測，「我現在正在等待我的核酸檢測結果，正常的話，我就可以走了」。