成都網紅店大杯飲品 紙杯三分之一中空

店內的醒目位置給出相關圖示提醒消費者。（取材自紅星新聞）

四川成都一家名叫「伏見桃山．茶寮」的飲料店，一款大杯飲品看起來分量十足，其實杯子下方約三分之一部分都是空心，大杯容量僅比中杯多了100毫升，被網友批評是「詐騙 」。

來源：YouTube

香港01報導，這間「伏見桃山．茶寮」位於一家新開的商場內，清新的裝潢立刻成為網紅店。但有網民稱，自己點了該店的大杯飲品，拿到手時感嘆分量實在很大，應該叫「超大杯」。不過當拿到杯子後，他馬上覺得有異，於是喝完拆開飲品包裝，發現杯套下方全部是中空的。

據了解，對於大杯和中杯的分別，店員表示其實容量只相差100毫升，大杯下方是中空隔冷層，其為公司設計，全國連鎖店都是如此。雖然現場點餐有說明，但如果是微信 點餐，手機上只會顯示兩種杯型的容量，沒有關於中空隔冷層的說明。店內確實在醒目位置有示意圖提醒：「伏見桃山bigger大大杯（在微信點餐中為『大杯』）飲品含量600毫升，下方為中空隔冷層。」

就價格而言，中杯每毫升價格為0.038元（人民幣 ，下同），大杯每毫升價格為0.04元；大杯24元，相較於中杯的19元貴了5元，但按每毫升價格算下來，反而中杯比大杯更來得划算。

事件獲得不少網友附和，紛紛道出類似經歷，「把飲管放在外面對比一下，只到一半而已，這個應該算『詐騙』了吧」、「我喝了這麼多年（飲品）第一次遇到」。不過也有網民認為杯量剛剛好，「把整個杯子墊高，可以防冰、防燙，拿著很方便」。