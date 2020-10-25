我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選投票踴躍 郵寄投票人數預估是2016年的兩倍

民調：大選結果若不如己意 多數美國人願接受

鄰居家擺滿棺材 滬女嚇壞：天天在眼前「晃來晃去」

中國新聞組／北京25日電
隔壁做殯葬「一條龍」生意，吳女士每天都可見到鄰居進進出出搬運棺材。（取材自瀟湘晨報）
隔壁做殯葬「一條龍」生意，吳女士每天都可見到鄰居進進出出搬運棺材。（取材自瀟湘晨報）

上海崇明區廟鎮一戶民宅從事「一條龍」殯葬業，每天棺材進進出出的畫面嚇人。住在隔壁的吳女士表示，自己每天都心神不定，晚上睡不好，「好像棺材在眼前晃來晃去」。

瀟湘晨報報導，吳女士說，隔壁原本做壽衣、花圈還有祭祀用品，後來也進去了，九口冰棺材，每天進進出出。

吳女士表示，對方有營業執照，但註冊的營業地點是離他們村七、八公里的地方。她多次向村委會、鎮政府等部門反映，回覆都是對方有工商執照，只要不進行迷信違法活動，棺材是可以放的。

吳女士稱，女兒這個月結婚，但看到隔壁每天進出棺材，只好把婚禮辦到了其他地方了。

據了解，該業者在屋子裡擺了七具冰棺材，還有七具木質棺材。

崇明當地習俗死後遺體要在家放三天後再火化。冰棺材是像冰箱、冰櫃一樣的棺材，當天氣熱，屍體放在家，就需要這種。送到火葬場這一段是業者拉的，因為要防止屍體腐爛，冰棺材只是租用棺材給家屬。

據了解，依「上海市殯葬管理條例」殯儀館以外的單位和個人不得從事遺體的運送、防腐等殯葬活動。崇明的殯葬「一條龍」服務合法性有疑慮。

針對這樣的亂象，崇明區政府已要求業者將民居旁的棺材搬走，廟鎮副鎮長表示，「對老百姓來說，棺材放在離家近的地方，情理上確實是難以接受」。

此外，崇明區還將增加20輛殯葬車，在滿足殯葬用車需求的同時，取締非法運送遺體的行為。

存放棺材的倉庫裡有七口冰棺材。（取材自瀟湘晨報）
存放棺材的倉庫裡有七口冰棺材。（取材自瀟湘晨報）
存放棺材的倉庫裡有七口棺材。（取材自瀟湘晨報）
存放棺材的倉庫裡有七口棺材。（取材自瀟湘晨報）

上一則

中國失戀博物館競爭激烈 朝網紅店發展突圍

延伸閱讀

婦與兒吵架離家 疑騎車撞火車亡 家屬認屍痛哭

婦與兒吵架離家 疑騎車撞火車亡 家屬認屍痛哭
帛琉考量防疫量能 台帛旅遊泡泡喊暫緩

帛琉考量防疫量能 台帛旅遊泡泡喊暫緩
四川雅安殺人碎屍案…女兇手死緩 男幫兇潛逃20年落網

四川雅安殺人碎屍案…女兇手死緩 男幫兇潛逃20年落網
太浩湖多深？遊客溺斃 水下1565呎發現

太浩湖多深？遊客溺斃 水下1565呎發現

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩
川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅

川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅
在美華人糖尿病高發 如何防治？

在美華人糖尿病高發 如何防治？
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅