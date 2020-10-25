鄰居家擺滿棺材 滬女嚇壞：天天在眼前「晃來晃去」

隔壁做殯葬「一條龍」生意，吳女士每天都可見到鄰居進進出出搬運棺材。（取材自瀟湘晨報）

上海崇明區廟鎮一戶民宅從事「一條龍」殯葬業，每天棺材進進出出的畫面嚇人。住在隔壁的吳女士表示，自己每天都心神不定，晚上睡不好，「好像棺材在眼前晃來晃去」。

瀟湘晨報報導，吳女士說，隔壁原本做壽衣、花圈還有祭祀用品，後來也進去了，九口冰棺材，每天進進出出。

吳女士表示，對方有營業執照，但註冊的營業地點是離他們村七、八公里的地方。她多次向村委會、鎮政府等部門反映，回覆都是對方有工商執照，只要不進行迷信違法活動，棺材是可以放的。

吳女士稱，女兒這個月結婚，但看到隔壁每天進出棺材，只好把婚禮辦到了其他地方了。

據了解，該業者在屋子裡擺了七具冰棺材，還有七具木質棺材。

崇明當地習俗死後遺體要在家放三天後再火化。冰棺材是像冰箱、冰櫃一樣的棺材，當天氣熱，屍體放在家，就需要這種。送到火葬場這一段是業者拉的，因為要防止屍體腐爛，冰棺材只是租用棺材給家屬。

據了解，依「上海市殯葬管理條例」殯儀館以外的單位和個人不得從事遺體的運送、防腐等殯葬活動。崇明的殯葬「一條龍」服務合法性有疑慮。

針對這樣的亂象，崇明區政府已要求業者將民居旁的棺材搬走，廟鎮副鎮長表示，「對老百姓來說，棺材放在離家近的地方，情理上確實是難以接受」。

此外，崇明區還將增加20輛殯葬車，在滿足殯葬用車需求的同時，取締非法運送遺體的行為。