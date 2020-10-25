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亮麗回歸！震後休養3年 九寨溝火花海開放了

中國新聞組／北京25日電
修復後的火花海。（取材自紅星新聞）
修復後的火花海。（取材自紅星新聞）

經過三年時間的恢復治理和保育，地震中決堤受損的九寨溝火花海景點在今年十一前恢復開放，不少遊客湧入打卡拍照，美景重現讓他們感動的發出讚嘆。

紅星新聞報導，火花海是九寨溝景區的著名景點，湛藍色的水面四周是茂密的樹林，湖水掩映在重重的翠綠之中，像是一塊晶瑩剔透的翡翠。滿山色彩斑斕的彩林掩映下，湖面會因陽光折射作用，似有朵朵火花燃燒，星星點點，跳躍閃動。

來自遼寧的馬女士說，九寨溝地震後，知道火花海受損「很心痛」。災後重建後，她和先生專程來到四川九寨溝旅遊，她特別開心的說「九寨非常美，比想像中漂亮多了！」

火花海在2017年8月8日九寨溝7.0級地震中決堤，形成了長40米、寬12米、高15米的決口，湖泊景觀消失。受此影響，火花海上游疊瀑壩體出現裂縫、坍塌，湖群潰決風險增大，嚴重威脅當地居民和遊客的生命財產安全。而湖底坍塌、沙化嚴重，造成下游湖泊淤積，沼澤化趨勢明顯，遺產地美學價值受到嚴重影響。

地震之後，基於保護的綜合考量，九寨溝景區管理局多次組織專家對火花海震損區域進行現場踏勘、科學論證和方案比選，最終決定採取以「自然恢復為主，人工干預為輔」的原則，對火花海進行封閉保育和恢復治理。同時，制定了以糯米灰漿和震損鈣華、崩塌落石等為主要原料的修復恢復技術方案，得到了聯合國教科文組織世界遺產中心、世界自然保護聯盟的積極肯定。

目前，九寨溝景區實行限區域開放，開放區域85%左右，景區實行分時、分段、分流的運營方式，每日遊客最大接待量為17000人次。

地震 聯合國 世界遺產

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