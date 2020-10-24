杜拜駱駝拚雙11 「加油產奶去中國」中文標語火上熱搜

迪拜皇家駱駝集團介紹視頻中出現的「發家致富靠勤勞，加油產奶去中國」段中文標語引發熱議。（視頻截圖）

網購年度最大盛事「雙11」快到了，杜拜皇家駱駝牧場今年首次參加天貓國際雙11，近日集團介紹影片中出現「發家致富靠勤勞，加油產奶去中國 ｣橫幅標語，在YouTube上引發熱議，隨後還登上微博熱搜。

綜合媒體報導，掛著橫幅的是阿聯最大的駱駝牧場Camelicious，由杜拜酋長皇室辦公室直接管理，生產的駱駝奶除了特供皇室，今年也首次參加天貓國際雙11，努力把奶賣到中國來。視頻拍攝者薩力姆介紹，這條橫幅是中國朋友送給他的禮物，是為了預祝他雙11能在中國市場打開新局面。

據報導，杜拜皇室牧場總經理表示，「為了備戰雙11，整個皇室牧場的8500多隻駱駝從今年6月就開始加班，目前為中國消費者準備了160萬升駱駝奶。」

觀察者網報導，這段視頻引發杜拜網友的興趣，有網友提問「標語到底是什麼意思呀？」，薩力姆表示，中國朋友告訴他，這條橫幅的意思是，只要你夠努力，就能賺很多錢。甚至還有杜拜網友表示，想把這段文字紋在身上。

北京 青年報指出，目前中國已成為杜拜駱駝產品的主要消費市場之一，不少杜拜企業從跨境電商平台觸達中國消費者，開設線上店鋪。

受全球疫情影響，杜拜駱駝奶粉在美國 、中東市場的銷售嚴重下滑，只有中國市場占比翻倍，品牌去年底入駐天貓國際至今，月銷量增長高達600%。

報導稱，今年雙11，天貓國際開啟的「雲出境購物季」共吸引84個國家、26000多個進口品牌加入，包括杜拜駱駝奶在內，天貓國際承包了100多個海外農場、牧場、酒莊的全球產業帶商品。