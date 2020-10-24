傳「經濟國師」鄭永年連署將清華大學改名「習近平大學」 網友酸一句話

傳「經濟國師」請願，將習近平的母校改名為「習近平大學」。圖為網友PS圖。(翻攝自Change.org)

請願網站「Change.org」近日出現中國 國家主席習近平 「經濟國師」之一的中文大學深圳分校講座教授鄭永年的頭像和名字，指「鄭永年」向中央委員會、國務院 教育部、清華大學發起請願書，號召網路連署，呼籲將習近平的母校清華大學改名為「習近平大學」，引發網友「翻牆」熱議。不過，該請願連署已下架。

法廣網引述港媒報導，該請願連署下架了，設定200人連署目標不知道能否達標。報導說，鄭永年曾被踢爆，在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，曾性騷擾兩名女職員。鄭則一概否認相關指控。

據報導，該請願網站上的這分連署名為「將清華大學更名為習近平大學」，副標題為「高舉習近平主義旗幟，引領中國邁向新紀元」。請願書還建議在全國各地大學設立「習近平主義學院」。

報導指出，除了「鄭永年」，請願書共同發起人還包括國務院參事室黨組書記、主任王仲偉、南洋理工大學校友會會長沈根林，以及上海嘉定區南翔鎮黨委書記嚴健明，但真實身分未能確定。

據報導，有參與連署的網友在評論中寫道：「喜大普奔」，有人則稱：「改是可以的，但請把大字改為小，習近平小學。這樣比較符合真實狀況。」

網友也議論紛紛，「聯名請願書變成拍馬屁書」。不過，也有人認為可能又是一次「高級黑」。

報導指出，清華大學教授郭於華在Twitter質疑：「這個不是真的吧！」旅美學者何清漣則說：「我真的贊同，清華精神上已經死亡，改個名字正好名至實歸。如果有人主張將我的母校復旦改名為習近平大學（上海），我也如此認為。 何必掛羊頭賣狗肉。」