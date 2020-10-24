我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

傳「經濟國師」鄭永年連署將清華大學改名「習近平大學」 網友酸一句話

中國新聞組／北京24日電
傳「經濟國師」請願，將習近平的母校改名為「習近平大學」。圖為網友PS圖。(翻攝自Change.org)
傳「經濟國師」請願，將習近平的母校改名為「習近平大學」。圖為網友PS圖。(翻攝自Change.org)

請願網站「Change.org」近日出現中國國家主席習近平「經濟國師」之一的中文大學深圳分校講座教授鄭永年的頭像和名字，指「鄭永年」向中央委員會、國務院教育部、清華大學發起請願書，號召網路連署，呼籲將習近平的母校清華大學改名為「習近平大學」，引發網友「翻牆」熱議。不過，該請願連署已下架。

法廣網引述港媒報導，該請願連署下架了，設定200人連署目標不知道能否達標。報導說，鄭永年曾被踢爆，在擔任新加坡國立大學東亞研究所所長期間，曾性騷擾兩名女職員。鄭則一概否認相關指控。

據報導，該請願網站上的這分連署名為「將清華大學更名為習近平大學」，副標題為「高舉習近平主義旗幟，引領中國邁向新紀元」。請願書還建議在全國各地大學設立「習近平主義學院」。

報導指出，除了「鄭永年」，請願書共同發起人還包括國務院參事室黨組書記、主任王仲偉、南洋理工大學校友會會長沈根林，以及上海嘉定區南翔鎮黨委書記嚴健明，但真實身分未能確定。

據報導，有參與連署的網友在評論中寫道：「喜大普奔」，有人則稱：「改是可以的，但請把大字改為小，習近平小學。這樣比較符合真實狀況。」

網友也議論紛紛，「聯名請願書變成拍馬屁書」。不過，也有人認為可能又是一次「高級黑」。

報導指出，清華大學教授郭於華在Twitter質疑：「這個不是真的吧！」旅美學者何清漣則說：「我真的贊同，清華精神上已經死亡，改個名字正好名至實歸。如果有人主張將我的母校復旦改名為習近平大學（上海），我也如此認為。 何必掛羊頭賣狗肉。」

北京清華大學。(本報資料照片)
北京清華大學。(本報資料照片)

習近平 國務院 中國

上一則

一冷一熱！官方喊抗美 中國果粉排隊搶買蘋果iPhone 12

延伸閱讀

港媒：習近平發嚴重警告 講給美反華、台分裂勢力聽的

港媒：習近平發嚴重警告 講給美反華、台分裂勢力聽的
身體很誠實！習近平高調嗆美 中國民眾瘋搶iPhone 12

身體很誠實！習近平高調嗆美 中國民眾瘋搶iPhone 12
參觀「抗美援朝」展 習近平：戰勝一切強敵

參觀「抗美援朝」展 習近平：戰勝一切強敵
高調紀念「抗美援朝」 習近平：激勵中國戰勝敵人

高調紀念「抗美援朝」 習近平：激勵中國戰勝敵人

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」

影／白登支持者紐約街頭大罵挺川亞裔「中國佬」