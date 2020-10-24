iPhone 12在中國炒翻天 華為Mate 40預售賣光

排隊買iPhone 12系列的人。圖片來源：每經記者王晶攝 肇瑩如

iPhone 12系列手機 23日在中國上市，已經出現哄抬價格的亂象，其中iPhone 12 Pro 512G甚至比官方定價高出3000元人民幣(約452美元)。

綜合財聯社、科創版日報與界面新聞報導，iPhone 12系列23日上午正式開賣後沒多久，非官方的線下管道、網路商店與平台已經陸續有賣家將全新的手機銷售資訊上架，而且開價普遍高於官方定價，平均貴了800元到1000元。

報導指出，價格被炒作最嚴重的是iPhone 12 Pro 512G，黃牛喊價已經比官方定價高出約3000元，而且還在持續變動。

報導引述蘋果經銷商相關人士稱，過去幾年iPhone的新品都呈現破發情形（價格跌破發行價），原本市場預估iPhone 12系列的情形應該也會一如既往，但是23日上午出現的炒作情形，「讓人有些意外」。

由於市場價格混亂，讓沒有事前預購的大陸消費者眼花撩亂，一名經銷商建議，如果沒有急迫的換機需求，再等一段時間，價格很快就會降下來。

另據新京報報導，華為 23日在其官方商城、天貓華為官方旗艦店等渠道首發上線華為Mate 40 Pro 、華為Mate 40 Pro+及華為Mate 40 RS保時捷版本的預售。天貓平台的數據顯示，在發布會結束後，有接近500萬用戶湧入華為天貓官方旗艦店圍觀華為Mate40系列的全球首銷。而到23日下午，京東平台的Mate40系列預約界面已顯示無貨。

預售開啟後，雖然國內發布會尚未舉辦，國行價格也尚未公布，但還是有不少用戶選擇了掏100元預約Mate 40系列新品。