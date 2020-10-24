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一冷一熱！官方喊抗美 中國果粉排隊搶買蘋果iPhone 12

中國新聞組／北京24日電
北京當局高調紀念「抗美援朝」之際，蘋果新機23日在中國開賣，吸引民眾搶購，蘋果店外大排長龍。圖為上海蘋果店外。（Getty Images）
北京當局高調紀念「抗美援朝」之際，蘋果新機23日在中國開賣，吸引民眾搶購，蘋果店外大排長龍。圖為上海蘋果店外。（Getty Images）

國家主席習近平23日在紀念抗美援朝70周年大會上強硬嗆美的同時，場外的蘋果專賣店裡則是有大批中國民眾抱怨買不到蘋果手機。有民眾嗆瘋搶美貨只是讓美國人「永遠看不起」，有網友則稱愛國和消費要分開，況且iPhone 12也是「中國製造」。

來源：YouTube

蘋果新機iPhone 12 23日在中國開賣，儘管有不少中國網友稱要發動抵制，但從清晨起就有大批民眾在北京等地的蘋果專賣店門口排隊。由於開賣同時，「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會」也在北京舉行，習近平在會中以罕見的強硬談話稱「中國人民是惹不得的」，被解讀是嗆美，一冷一熱的場面，成為熱議話題。

中央社報導，搶購熱潮使得iPhone 12開賣大約半小時就被搶光貨；此前，iPhone 12於16日在中國開放網路預購，就已吸引眾多民眾上線搶購，甚至造成預售網頁當機，其他接受預購的大型電商也是秒殺。

由於iPhone 12開賣期間正是中美關係緊張之際，開賣前曾有不少網友在網路上發起抵制，呼籲大家不要購買iPhone 12，藉此表達對美國近來多次制裁中國的不滿，不少曾發起抵制的網友看到搶購人潮，立刻留言譏諷，「說好的愛國呢？」、「中國人瘋搶蘋果新機，讓美國人永遠看不起」。

也有網友稱，他們從去年中美關係還沒這麼差的時候就在等蘋果5G新機，如今要他們因為「愛國」而不買，實在太難，而且買iPhone 12也是愛國，因為這也是「中國製造」；更何況從中美關係惡化來看，iPhone 13是否仍會在中國製造很難說，不如趁此時買來紀念。

法廣報導，中美關係緊張，特別是在以美國為首的西方國家圍堵華為的情勢下，iPhone 12在中國市場的反應，成為政治觀察人士及媒體測探中國民間「反美」情緒是否因為官方提升「抗美援朝」宣傳而被充分撩起，還是存在「身體很誠實」的現象。正如一名黃牛私下說，這是「願打和願挨」，真的沒人買，現場沒人來，「我也就不會來，就這麼回事」。

北京當局高調紀念「抗美援朝」之際，蘋果新機23日在中國開賣，吸引民眾搶購，蘋果店...
北京當局高調紀念「抗美援朝」之際，蘋果新機23日在中國開賣，吸引民眾搶購，蘋果店外大排長龍。圖為蘋果店內。（歐新社）

中國 iPhone 蘋果

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