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寶可夢被「整改」？ 「流氓熊貓」變「霸道熊貓」

中國新聞組／北京23日電
寶可夢在官方微博宣布，六隻寶可夢要改中文名。（取材自微博）
寶可夢在官方微博宣布，六隻寶可夢要改中文名。（取材自微博）

受全球歡迎「精靈寶可夢」（Pokemon）在中國似乎被「整改」，寶可夢官方網站與微博20日宣布即日起變更六隻寶可夢簡體中文版名字。巧的是，這幾個寶可夢的名字中都有著「不太正面」的字。有網友認為，此舉是要符合中國的政策，為「國行版」鋪路。

香港01報導，這次改名的包括「流氓熊貓」、「毒電嬰」、「死神棺」、「死神板」、「偷兒狐」、「狐大盜」，這六隻寶可夢的簡體中文名稱即日起更改，分別改為「霸道熊貓」、「電音嬰」、「迭失棺」、「迭失板」、「狡小狐」、「猾大狐」，而繁體中文版維持不變。

報導指出，官方並未說明改名原因，不過看到這些字的寶可夢被「整改」，不少人懷疑是北京當局所為。

據報導，寶可夢去年底在Switch上推出「Pokemon劍/盾」後，至今仍未能有中國正式發行。因此，不少網友就推測是「Pokemon 劍/盾」或許能在中國正式推出，「國行在路上了 」、「因為這些原名字不過審嗎？」、「看這個名字就很明顯，很大一部分原因是國行版本要過審，名字不能過於陰暗」。

同時亦有部分網友表示不滿，認為是矯枉過正，「建議以後語文課本也刪除對應的字」、「字典也刪一刪吧」、「下一步是要刪毒系跟惡鬼系？」

報導說，事實上，這次並非寶可夢首次改名，3月就疑似因為中國規定英文不能用於遊戲名詞，以致「多邊獸Ⅱ」、「多邊獸Z」，被改名為「多邊獸2型」、「多邊獸乙型」。

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