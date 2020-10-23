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廣州老人組團「龜蛇爬行」健身 像喪屍？

中國新聞網／北京23日電
廣州一群老人在公園組團模仿龜蛇爬行的事情走紅網絡。（視頻截圖）
廣州一群老人在公園組團模仿龜蛇爬行的事情走紅網絡。（視頻截圖）

近日，廣州一名91歲的老人李培良每天帶著一群老人在公園組團模仿龜蛇爬行的事情走紅網路。但因動作怪異，有人害怕，覺得「像喪屍」。

北京晚報報導，李培良說自己從小愛運動，從十幾歲至八十多歲不輟。七十歲左右，因年輕時運動損傷致脊椎等發生嚴重病變，在自行恢復性治療過程中發明「龜蛇爬行」運動，取得良好療效後在廣州越秀公園免費推廣。練習者口耳相傳，使該運動日益推廣。

報導說，「龜蛇爬行」即「仿龜蛇爬行」，為「橫向爬行」運動的一種，但各地所仿動物各有不同，動作因而各具特點，其靈感或均源自華佗的「五禽戲」。李培良表示，進行龜蛇爬行要趴下，手腳距離盡量拉長，然後緩慢前行。有跟著做「龜蛇爬行」一年的老人稱，自己的頸椎、胸椎和腰椎毛病因此有所改善，「爬了之後人精神了不少，別人說我面色好多了。」

但有骨科醫生表示「龜蛇爬行」對身體好壞參半，「這樣的爬行動作讓四肢同時運動，對於人全身的肌肉和骨骼都有好的幫助，但不建議有心肺血管問題或平常經常頭暈和患有胸悶族群進行這類運動。」

有網民認為「龜蛇爬行」的動作怪異，「要是我出門遇見這樣的場景會害怕」及「像喪屍，我已經怕了」，也有網民表示，老人家開心就好，總比不做運動在家待著好。

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