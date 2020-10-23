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青島水下考古 發現一戰時期大型沉艦

中國新聞組／北京23日電
水下考古隊員入水。（取材自半島新聞）
水下考古隊員入水。（取材自半島新聞）

青島膠州灣外圍海域水下考古調查日前取得重要收穫，確認一處一戰時期的大型沉艦遺址。

半島新聞報導，此次調查工作50餘天，主要採取物理探測與潛水探摸相結合的方式對前期掌握的水下遺存線索進行調查。在膠州灣內、竹岔島周邊、大公島南部海域共發現水下疑點23處，潛水核查了其中14處疑點。

在膠州灣內發現水下文化遺存疑點三處，在大公島南部海域確認一處一戰時期沉艦遺址，採集文物100餘件，取得了豐碩的收穫。

此次調查重要成果包括，一、在大公島南部海域發現並確認一處一戰時期的大型沉艦遺址，這是本次調查最重要的收穫。採集到出水鋼鐵艦材、武器彈藥、扇葉、水管閥門、皮革鞋墊、煤塊等鐵質、銅質、木質、鉛質等材質的上百餘件文物，可復原共45件，帶有文字的2件。出水文物、船體建造工藝及相關文檔記載等都為遺址的性質判斷提供了重要的佐證。

二、在膠州灣內新發現三處水下文化遺產疑點。工作期間，受天氣和海況影響無法在膠州灣外工作時，則對膠州灣內開展了部分調查工作，發現三處疑點。一處採集到鐵錨、煤礦、鐵質凝結物等的遺物，因工期未能進一步深入調查，作為線索留待以後進一步物探和潛水確認。另外兩處疑點位於航道上，因客觀原因未能予以潛水探摸確認，但通過文獻檔案的整理分析，對其的性質有了初步認識，極有可能為一戰時期沉艦。

此次調查發現的一戰時期相關遺存，對研究發生在膠州灣（第一次世界大戰中唯一的亞洲戰場）的日德海戰提供了重要的實證資料，通過對沉艦信息的捕捉詮釋，對深入研究當時軍事文化水平和世界歷史進程具有積極的意義。

物理探測疑點。（取材自半島新聞）
物理探測疑點。（取材自半島新聞）
海中發現遺留下來的鐵錨。（取材自半島新聞）
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