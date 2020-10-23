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大媽強行合照 王思聰打掉手機…網友難得支持

中國新聞組／北京23日電
大媽強行合照，王思聰伸手撥掉手機。（視頻截圖）
大媽強行合照，王思聰伸手撥掉手機。（視頻截圖）

中國知名富二代王思聰最近又惹爭議，網路上日前流傳一段影片，只見一位大媽在商場巧遇王思聰，拿手機強行與他合照，惹得王思聰一臉不爽，伸手打掉大媽的手機，還斥責周圍的路人停止拍攝。

網易娛樂報導，這段視頻迅速引發熱議，有網友表示，王思聰態度惡劣，傷害了大媽；但也有網友表示，支持王思聰，大媽強行拍照是不尊重的行為。

也有網友表示，「王思聰是個不折不扣的『顏狗』，面對容貌和年齡不占優勢的大媽的強行合影，素來有自己審美追求的王思聰會拒絕，也在情理之中」、「不是美女的問題，壞人容易拿照片去行騙」、「這的確有肖像權問題，人家不同意你不能拍」、「有什麼問題嗎？個人願意和誰合影是自由。打掉手機壞了賠償就可以了，不要上綱上線」。

其實，王思聰遭路人強行「拍」的經歷並不少見，而他面對這種行為也不止一次當場表示不滿。此前王思聰在某一路口等紅綠燈，被過路網友拍下照片發到網上，也曾遭遇王思聰的「白眼」以對。

不過，一些媒體和網友對於王思聰個人生活的過度關注，在引發網友調侃的同時，也敲響警鐘。這些年來，一些明星藝人因為各大媒體的不間斷蹲守，面臨出行困難的局面也不僅僅只此一家。

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