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雙11優惠太複雜 網：不買可省100%

中國新聞組／北京23日電
薇婭直播間從當晚一直在抽獎、送禮等。（視頻截圖）
薇婭直播間從當晚一直在抽獎、送禮等。（視頻截圖）

中國將迎來新冠疫情後第一次「雙11」購物節，今年戰況與往年有些不同。天貓、京東的雙11提早於本月21日凌晨0時就開放預售，天貓售賣期分為11月1日至3日及11月11日兩波；京東則由周三至11月11日，為期22天。「雙11」也是網紅直播帶貨主的兵家必爭戰場，知名直播主薇婭和李佳琦在雙11預售首日，就已引導銷售額達91.9億元（人民幣．下同）。

香港01報導，天貓與京東今年高度一致的步調讓網民直呼「火藥味十足」。天貓宣布，今年雙11代號為「雙節棍」，比往年多了3天，11月1日便可以付預售商品的尾款，提前10天收貨。京東則宣布，今年雙11會構建「低價好物」、「簡單快樂」、「放心購買」三大主場，活動補貼有「滿300減40」及「滿1000減60」兩檔。

對於今年「雙11時間延長」、「支付預付款尾款時間提前」兩大特點，阿里巴巴集團副總裁家洛表示，延時可讓商家配合度和供應鏈能有更大的空間和更多的時間改善，同時緩解了物流配送的壓力，而且支付預售尾款的機會增多，可令消費者有更長的決策周期。

淘寶天貓總裁蔣凡則預測，天貓雙11預計會有超過8億的用戶參與今年雙11活動，較去年多3億，其中「00後」和「50後」屬主要增長群體。

近年來雙11的折扣套路越來越複雜，引起民眾詬病，認為要算出對消費者最划算的買法簡直「堪比奧林匹克數學」。對此，今年天貓、京東均表示會簡化玩法。

京東將簡化購物流程，除跨店鋪、全品類可用的頭號京貼外，商品頁面直接顯示「預估到手價」，讓消費者對優惠價格一目了然。天貓則直接發逾300億現金補貼；另有「多重驚喜玩法」，如10億驚喜任務，先發紅包後消費，以及10億筆筆返；還推出「不用領津貼，滿300直接減40」、「天天領5折券和大額券」等活動。

不過，網民依然吐槽：「為了幾十塊錢現金抵扣券，天天玩，玩半個月，不值得」、「直接不買，立省百分百」、「淘寶大學確實有必要啊」。

美妝主播、外號「口紅一哥」的李佳琦直播觀看人數達逾億人次。（視頻截圖）
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