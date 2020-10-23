我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

秋冬有疫情風險 文旅部：出境遊暫不恢復

記者林宸誼／綜合報導
秋冬季仍有新冠疫情風險，文旅部發布通知表示，暫不恢復出入境旅行團及自由行。（取材自文旅部官網）
秋冬季仍有新冠疫情風險，文旅部發布通知表示，暫不恢復出入境旅行團及自由行。（取材自文旅部官網）

中國國家文化和旅遊部21日在官網發布「通知」，表示今後一段時期特別是秋冬季境內零星散發病例，和局部暴發疫情的風險仍然存在，要進一步做好秋冬季旅遊行業疫情防控工作，其中包括暫不恢復旅行社及在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

澎湃新聞報導，復旦大學旅遊系副主任孫雲龍認為，這份通知的公布或許與近日傳出首批中國遊客赴泰國旅遊有關。

新華社報導，20日下午41名持特別旅遊簽證的中國遊客，從上海搭乘坐春秋航空航班抵達泰國曼谷，這是泰國自4月初宣布「禁航令」以來首批來到泰國的外國遊客。

根據泰國從10月開始推出的特別旅遊簽證（STV）要求，所有入境遊客在抵達泰國後，需經過14天隔離並通過新冠病毒核酸檢測且呈陰性後，才可繼續在泰國境內旅遊，並獲得至少90天的簽證。

孫雲龍認為，這可能是文旅部門對目前的出入境旅遊的反應，從主管部門來講並不鼓勵也不支持。

報導指出，赴泰國旅遊第二批100名左右的中國遊客，將於10月26日從廣州出發飛往曼谷。

有旅遊行業上市公司表示，該消息的公布在預期之內，因為出入境的放開在今年不太可能，最早可能也要等到明年春節。

某總部在北京的旅行社相關人士甚至悲觀地認為，今年甚至明年出入境旅遊可能都好不了，大家心裡都有準備。

文旅部在「通知」中明確指出，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，今後一段時期特別是秋冬季國內零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在。為進一步做好秋冬季旅遊行業疫情防控工作發布該「通知」。

泰國 疫情 中國

上一則

雙11優惠太複雜 網：不買可省100%

下一則

收入少四分之三…港珠澳大橋1年狂賠21億人民幣 金巴日剩300客

延伸閱讀

快看世界／2分鐘看懂 泰國示威為何延燒3個月未息

快看世界／2分鐘看懂 泰國示威為何延燒3個月未息
泰國民眾衝破警方防線要總理下台 提請願後暫解散

泰國民眾衝破警方防線要總理下台 提請願後暫解散
泰國示威潮跨出首都圈 總理召國會商議：政府已讓步

泰國示威潮跨出首都圈 總理召國會商議：政府已讓步
泰國政府打壓示威 禁止媒體報導、封鎖Telegram

泰國政府打壓示威 禁止媒體報導、封鎖Telegram

熱門新聞

台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的