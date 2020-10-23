秋冬有疫情風險 文旅部：出境遊暫不恢復

秋冬季仍有新冠疫情風險，文旅部發布通知表示，暫不恢復出入境旅行團及自由行。（取材自文旅部官網）

中國 國家文化和旅遊部21日在官網發布「通知」，表示今後一段時期特別是秋冬季境內零星散發病例，和局部暴發疫情 的風險仍然存在，要進一步做好秋冬季旅遊行業疫情防控工作，其中包括暫不恢復旅行社及在線旅遊企業出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

澎湃新聞報導，復旦大學旅遊系副主任孫雲龍認為，這份通知的公布或許與近日傳出首批中國遊客赴泰國 旅遊有關。

新華社報導，20日下午41名持特別旅遊簽證的中國遊客，從上海搭乘坐春秋航空航班抵達泰國曼谷，這是泰國自4月初宣布「禁航令」以來首批來到泰國的外國遊客。

根據泰國從10月開始推出的特別旅遊簽證（STV）要求，所有入境遊客在抵達泰國後，需經過14天隔離並通過新冠病毒核酸檢測且呈陰性後，才可繼續在泰國境內旅遊，並獲得至少90天的簽證。

孫雲龍認為，這可能是文旅部門對目前的出入境旅遊的反應，從主管部門來講並不鼓勵也不支持。

報導指出，赴泰國旅遊第二批100名左右的中國遊客，將於10月26日從廣州出發飛往曼谷。

有旅遊行業上市公司表示，該消息的公布在預期之內，因為出入境的放開在今年不太可能，最早可能也要等到明年春節。

某總部在北京的旅行社相關人士甚至悲觀地認為，今年甚至明年出入境旅遊可能都好不了，大家心裡都有準備。

文旅部在「通知」中明確指出，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，今後一段時期特別是秋冬季國內零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在。為進一步做好秋冬季旅遊行業疫情防控工作發布該「通知」。