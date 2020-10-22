中國發現2.44億年前「雲南暴魚」化石

疣齒魚科魚類化石。（中新社）

中國 科學院古脊椎動物與古人類研究所（中科院古脊椎所）21日發布消息說，該所徐光輝研究員最新在雲南羅平發現世界上迄今所知最古老的疣齒魚科魚類化石，命名為「雲南暴魚」。它體長34公分，是2.44億年前（中三疊世安尼期）羅平生物群中已知最大的肉食性基幹新鰭魚類，在食物鏈網中占據較高的位置。

「雲南暴魚」的發現和研究更新了人們對羅平生物群的食物鏈網結構和三疊紀生物復甦的認識。這項古生物演化領域重要成果論文，已在最新一期國際學術期刊PeerJ發表。

中新社報導，徐光輝研究員指出，經歷二疊紀末生物大絕滅事件後，三疊紀生物復甦的重要標誌是一個成熟的食物鏈網的建立，包括生產者、初級消費者、次級消費者和三級消費者（大型肉食動物）。雲南羅平保存有豐富的中三疊世魚化石，但過去一直未發現大型肉食性基幹新鰭魚類。這使得有人認為羅平生物群的生活環境水體較淺，海洋生態系統尚未全面恢復。

「雲南暴魚」的發現改變這一認識，結合近年來大型肉食海生爬行動物的發現，表明一個成熟而複雜的食物鏈網在中三疊世早期已建立起來。

他說，疣齒魚科是三疊紀體型最大的一類肉食性基幹新鰭魚類，過去主要以疣齒魚屬為代表，生活在歐洲和華南中、晚三疊世海洋環境，體長可達65公分。新發現「雲南暴魚」是疣齒魚近親，目前只在雲南羅平發現。

與疣齒魚相比，「雲南暴魚」的上、下頜口緣牙齒更為強壯有力，顯示出更強的捕食能力。徐光輝表示，以「雲南暴魚」的發現為契機，最新研究首次將疣齒魚科納入分支系統學研究中，重構了早期新鰭魚類分支進化樹，這對於瞭解早期新鰭魚類各主要類群系統發育關係、輻射演化和生態適應具重要意義。