我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

中國發現2.44億年前「雲南暴魚」化石

中國新聞組／北京22日電
疣齒魚科魚類化石。（中新社）
疣齒魚科魚類化石。（中新社）

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（中科院古脊椎所）21日發布消息說，該所徐光輝研究員最新在雲南羅平發現世界上迄今所知最古老的疣齒魚科魚類化石，命名為「雲南暴魚」。它體長34公分，是2.44億年前（中三疊世安尼期）羅平生物群中已知最大的肉食性基幹新鰭魚類，在食物鏈網中占據較高的位置。　

「雲南暴魚」的發現和研究更新了人們對羅平生物群的食物鏈網結構和三疊紀生物復甦的認識。這項古生物演化領域重要成果論文，已在最新一期國際學術期刊PeerJ發表。

中新社報導，徐光輝研究員指出，經歷二疊紀末生物大絕滅事件後，三疊紀生物復甦的重要標誌是一個成熟的食物鏈網的建立，包括生產者、初級消費者、次級消費者和三級消費者（大型肉食動物）。雲南羅平保存有豐富的中三疊世魚化石，但過去一直未發現大型肉食性基幹新鰭魚類。這使得有人認為羅平生物群的生活環境水體較淺，海洋生態系統尚未全面恢復。

「雲南暴魚」的發現改變這一認識，結合近年來大型肉食海生爬行動物的發現，表明一個成熟而複雜的食物鏈網在中三疊世早期已建立起來。

他說，疣齒魚科是三疊紀體型最大的一類肉食性基幹新鰭魚類，過去主要以疣齒魚屬為代表，生活在歐洲和華南中、晚三疊世海洋環境，體長可達65公分。新發現「雲南暴魚」是疣齒魚近親，目前只在雲南羅平發現。

與疣齒魚相比，「雲南暴魚」的上、下頜口緣牙齒更為強壯有力，顯示出更強的捕食能力。徐光輝表示，以「雲南暴魚」的發現為契機，最新研究首次將疣齒魚科納入分支系統學研究中，重構了早期新鰭魚類分支進化樹，這對於瞭解早期新鰭魚類各主要類群系統發育關係、輻射演化和生態適應具重要意義。

中國

上一則

以為可賺外快 川婦網上刷單一夜被騙16萬

下一則

四川雅安殺人碎屍案…女兇手死緩 男幫兇潛逃20年落網

延伸閱讀

曾審兩大案… 雲南法官刀文兵 涉殺情婦後偽造自殺

曾審兩大案… 雲南法官刀文兵 涉殺情婦後偽造自殺
雲南女14歲生子「生活太難」 離婚路上被夫扔12米橋下

雲南女14歲生子「生活太難」 離婚路上被夫扔12米橋下
意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石

意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石
網傳強姦少女直播 雲南警逮10嫌 真相竟是…

網傳強姦少女直播 雲南警逮10嫌 真相竟是…

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
圖為國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地，今年4月初展示的新冠病毒滅活疫苗樣品。(新華社資料照片)

中國新冠疫苗將開打 1劑200元人民幣 需打2劑

2020-10-15 23:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選