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斥巨資建88米女神像挨批 貴州貧縣這麼回應

中國新聞組／北京21日電
「仰阿莎」雕像耗資8600多萬元打造。（視頻截圖）
「仰阿莎」雕像耗資8600多萬元打造。（視頻截圖）

貴州苗族侗族自治州劍河縣曾為國家級貧困縣，卻耗資8600多萬元，打造88米世界最大苗族女神仰阿莎雕像，被質疑不如將資金用於扶貧。對此，縣宣傳部一名工作人員表示，全縣全力投入脫貧工作，原計畫建設的仰阿莎雕塑的一些附屬設施已暫停。

「仰阿莎」雕像，高88米。（視頻截圖）
「仰阿莎」雕像，高88米。（視頻截圖）

紅星新聞報導，當地政府2017年為發展旅遊產業，斥巨資打造仰阿莎溫泉小鎮和縣城景區建設，縣城景區建設中就包括耗資8600多萬元，打造88米的仰阿莎女神鵰塑的仰阿莎主題公園。同年12月，經世界紀錄認證機構現場測量核實，該雕塑被確認為世界上最大的苗族女神仰阿莎雕塑。

「仰阿莎」雕像坐落於貴州省劍河縣仰阿莎湖畔。（取材自紅星新聞）
「仰阿莎」雕像坐落於貴州省劍河縣仰阿莎湖畔。（取材自紅星新聞）

有網友質疑，劍河縣斥巨資打造仰阿莎雕塑時還是國家級貧困縣，2020年3月才退出貧困縣序列，如果將資金用於脫貧，該縣脫貧時間或許會更早，這是在搞「形象工程」。

來源：youtube

黔東南苗族侗族自治州劍河縣宣傳部一名工作人員表示，仰阿莎雕塑建成後不久就曾遭受網友質疑，適逢在2018年至2019年，全縣將所有資金投入脫貧，全力抓農業等扶貧相關工作，其它與脫貧攻堅工作關係稍微小一點的工作例如旅遊產業、城市建設、工業建設等已放緩，原計畫建設的仰阿莎雕塑的一些附屬設施中途已暫停建設。

該工作人員同時表示，仰阿莎主題公園近年來推動了該縣發展旅遊產業的發展，並在今年國慶期間迎來了旅遊高峰。

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