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127歲「湖南第一壽星」去世 一生跨越三世紀、勝在心態好

中國新聞組／綜合21日電
被稱為「湖南第一壽星」田龍玉，經歷了晚清、民國、新中國。（取材自瀟湘晨報）
被稱為「湖南第一壽星」田龍玉，經歷了晚清、民國、新中國。（取材自瀟湘晨報）

被稱為「湖南第一壽星」田龍玉，經歷了晚清、民國、新中國，在風風雨雨中橫跨19、20、21等三個世紀。1893年出生的她於9月28日凌晨1時30分去世，享年127歲；網友紛紛悼念：「127歲，豈不是跟毛爺爺同歲」、「奶奶天堂繼續幸福」。53歲的外孫女騰召珣說，這些年老人身體一直硬朗，可自今年年初以來飽受腳痛折磨；她在發朋友圈發文送別外婆，「願在天堂沒有痛苦，一路走好。」

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，田龍玉在鄉下生活了113年，直到2006年才搬進鳳凰縣城，由外孫女騰召珣貼心照料。老人生活很規律，每天只吃早晚兩頓飯，愛吃包穀、紅薯、蔬菜，而豆腐是她最喜歡的食物，葷菜吃得少。

田龍玉生前身體一直硬朗，連感冒都少有。（視頻截圖）
田龍玉生前身體一直硬朗，連感冒都少有。（視頻截圖）

近幾年，田龍玉身體一直硬朗，連感冒都少有，僅患有腳氣。為了不再忍受腳癢的煎熬，她背著家人拿針扎右腳踝，試圖通過「放毒血」止癢，卻音傷口發膿後，腳傷越來越嚴重。「去診所開藥、上醫院治療，或因年紀大了，外婆的腳傷一直沒能治好。」9月28日凌晨1時30分，在醫院照顧媽媽的騰召珣接到外婆去世的通知，走出病房痛哭了一場。

田龍玉生前有兩個心願，想去韶山、北京看毛主席。知道老人的心願後，武漢一位熱心人士答應今年帶老人去北京遊玩，但受疫情影響，北京之行最終只好作罷。

田龍玉共生育過13個孩子，但均未長大成人。1973年，田龍玉的老伴也離開了她，她與養女張桂英一起生活。所幸張桂英育有一兒三女，孫子孫女十幾個。

張桂英說，田龍玉「就是心態好，思想上沒什麼壓力」，像子女相繼夭折這樣沉重的打擊也挺了過來，看到客人的相機，還會對鏡頭比出「耶」的手勢。

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