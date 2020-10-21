2020胡潤百富榜／馬雲身價4000億 第4度登中國首富

阿里巴巴集團創辦人馬雲以4000億元人民幣的身價，第四度登上中國首富寶座。(美聯社)

中國 胡潤研究院20日發布2020胡潤百富榜，阿里巴巴集團創辦人馬雲 以4000億元人民幣 （約598億美元）的身價，第四度登上中國首富寶座。騰訊控股董事會主席馬化騰則以3900億元緊隨其後，農夫山泉董事長鍾睒睒首次上榜便以3650億元位列第3。

今年榜單另一引人矚目的富豪是拼多多董事長黃崢，其財富增長63%至2200億元排名第8。胡潤百富董事長胡潤表示，黃崢今年轉讓自己名下價值近1000億元的財富用於慈善事業及公司合夥人集體未來的股權激勵等，若非如此，黃崢今年排名應是第四，這大概是世界上第一次有人這麼大規模減股而沒有套現。

根據榜單，今年胡潤百富榜人數擴大32%，增加579人至歷史新高，全中國共有2398位企業家財富超過20億元，1921位企業家財富比去年增長，其中743位是新面孔，人數創歷史新高。

上榜企業家總財富比去年增加近10兆元，相當於英國半年的GDP，達到27.5兆元。

此外，中國千億元級的企業家人數也比去年驟增一倍，達到41人，為歷年最多。百億元級企業家人數則比去年增加近200人，達到620位，相當於這一年平均每周增加四位。