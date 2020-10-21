中國籃協：八一男女籃 退出CBA、WCBA聯賽

老牌勁旅八一籃球隊退出CBA。（取材自澎湃新聞）

中國 籃協20日宣布八一男、女籃今後不再參加CBA聯賽和WCBA聯賽。八一男籃曾經八次奪得CBA聯賽總冠軍，並取得六連冠偉業，還向國家隊輸送了王治郅、劉玉棟、李楠等優秀國手。死忠球迷雖然驚訝，但也能理解在職籃商業化的道路上，八一隊的告別實屬可惜，卻又不可避免。

來源：YouTube

觀察者網報導，八一男子籃球隊是CBA老牌勁旅，隷屬於解放軍。儘管本賽季CBA開賽之前， 各種八一退出的傳聞不絶於耳，但CBA方面還是為該隊延長了註冊時間。甚至在比賽賽程公布時，八一隊的名字依然在列。

隨著CBA逐漸職業化，06-07賽季拿到第八冠的八一隊逐漸沒落。在各支球隊高薪聘請外教、引入高水平外援的時候，八一隊依然只能全華班出戰。

同時，球隊也不得不面對人才斷檔的情況，近年來，八一隊的成績一落千丈，始終不能爬出積分榜下游的泥沼，就算聯賽規定各隊面對八一只能上一名外援也無濟於事。上個賽季更是以6勝40負收官。

報導指出，這一情況也源於軍隊體制改革，2017年底，八一體工隊轉隷中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心，籃球、排球、乒乓球等職業隊伍就此開始陸續退場。

今年除了八一男、女籃，八一女排也沒有出現在女排職業聯賽的名單之上，劉晏含、袁心玥等國手轉會的消息也傳得沸沸揚揚。

同樣的問題一樣出現在了八一男籃，韓碩、許鐘豪、鄒雨宸、余晨、付豪、雷蒙等八一現役球員該何去何從呢？中國籃協的公告中很難看到線索，籃球記者宋翔在社交媒體發文稱，到目前為止，聯賽公司還未就八一隊後續事情召集各個球隊進行會議討論。八一隊球員歸屬、去向依舊沒有明確消息。

網易體育博主@後廠村體工隊隊長表示，八一球員的未來，主要還是繫於其軍人身分，「我們不能將八一隊球員的第一身分視作球員，而是軍人」。

封面新聞報導，前中國男籃隊員焦健說：「那個以前無論哪支隊伍遇見都會心驚膽顫的隊伍沒有了，那個在CBA隊伍裡一直保持全華班，全部都是中國人的隊伍從此以後不會再出現了，不知道為什麼，感到一陣陣心疼…。」

網友留言表達不捨，「再見八一隊，再見我的青春」、「致敬八一」，但還是認同八一的退場「這就對了！打球不是我軍的事」、「職業體育就讓職業的去搞，軍人第一專業就是打仗」。