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只比姚明矮5cm！ 14歲川童2米21 拚青少年金氏紀錄

中國新聞組╱北京20日電
大人必須站在椅子上，才能為小宇測量站高。（取材自紅星新聞）
大人必須站在椅子上，才能為小宇測量站高。（取材自紅星新聞）

四川省樂山市「小巨人」小宇才14歲身高竟然有221厘米，只比「移動長城」姚明矮5厘米；小宇在生日當天挑戰「最高的青少年（男性）」金氏世界紀錄，認證官表示，最終結果預計會在11月份正式公布，小宇有可能成為新的紀錄保持者，此前紀錄為215.9厘米。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，小宇因為身高之故，在小區小有名氣。為了配合小宇的身高，他的書桌和椅子都是定製的。一般的書桌高度約75厘米，椅子高度約45厘米，但小宇使用的書桌高度達到1米，而椅子高度有70厘米。不只桌椅，小宇睡的床也是定製的，2.5米長；衣服一般都是穿定製的校服，而鞋子要穿56碼。據悉，小宇小學六年級時身高就已206厘米。

報導指出，在外婆吳梅的記憶中，小宇一直特別高，他剛上幼兒園就比別人高很多，可能有130厘米，後來就一直抽高。對於小宇遠超常人的身高，家人也曾多次帶他去成都檢查過。「最早去檢查就是三四歲，後來也檢查過幾次。」吳梅表示，最初醫生也懷疑過是巨人症，但是他的生長激素、腦垂體等各項檢查結果又都是正常的。

「小宇的身高可能與遺傳有關，家裡人都很高。」外婆吳梅解釋說，她的身高有175厘米，小宇的外公和小宇的媽媽身高超過1米9，小宇的爸爸身高超過1米8，爺爺奶奶身高也都超過1米7。

報導說，對小宇而言，個子高有不少優勢。「打掃衛生，特乾淨無死角。」小宇笑著說，班級上擦窗戶、擦黑板、擦牆角蜘蛛網等基本都是他做；不過坐公車對他來說很不方便，「經常撞頭」。

最讓小宇感到不舒服的是，路人的異樣眼光，被人盯著像看怪物一樣；他用學習成績來證明「身材高大不等於頭腦簡單」，現在經常考班級第一名。

對於未來，小宇想當一名電競選手。據報導，對於有望獲得「最高的青少年（男性）」金氏世界紀錄稱號，小宇務實表示，「這是一份榮譽，但也只是一個稱號而已，我現在的任務就是好好學習！」

為小宇測量臂展。（取材自紅星新聞）
為小宇測量臂展。（取材自紅星新聞）
為小宇測量腳寬。（取材自紅星新聞）
為小宇測量腳寬。（取材自紅星新聞）
小宇書桌高度1米，一般人約為75厘米。（取材自紅星新聞）
小宇書桌高度1米，一般人約為75厘米。（取材自紅星新聞）
小宇和外婆與認證官、見證人合影。（取材自紅星新聞）
小宇和外婆與認證官、見證人合影。（取材自紅星新聞）

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