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勇者！山東盲人挑戰超馬 9時40分跑百公里

中國新聞組╱北京20日電
嚴偉（中）與陪跑員一同參賽。（取材自北京青年報）
嚴偉（中）與陪跑員一同參賽。（取材自北京青年報）

山東盲人選手嚴偉在上海「中國首位全盲跑者百公里挑戰賽」上，以9小時40分成功完成100公里超級馬拉松，成為中國首位百公里盲人跑者；其間，共有15名志願者接力助跑。

北京青年報報導，嚴偉從少年時代喜歡跑步，已經參加過多個馬拉松比賽，平時一直堅持鍛鍊，每個月會進行五、六百公里的跑步量。對於完成第一個百公里馬拉松，嚴偉說，這是一次難得的經歷，「百公里應該算是一個跑者的里程碑」。

「我平時的速度比較快，因為跑馬拉松時速度儲備還是很重要的，這意味著能力的提高。」報導指出，嚴偉表示，這次接力助跑，老搭檔公雲峰和盧為陪伴在身邊，他們都堅持跑了50公里以上。「在跑步過程中，最後階段有兩名第一次接觸的志願者接力，磨合了一會兒才適應節奏，但最終還是成功完成了100公里。」

「嚴偉教會了我許多東西，樂觀、堅持，他生活得像個孩子一樣，和他交流時，你想不到他是個盲人。」黑暗跑團資深志願者盧為說，2015年的北京馬拉松上，兩人偶然相遇之後，他已經陪伴嚴偉跑過十來次，自己既幫助他人，也有不小的收穫。

「嚴偉完成百公里馬拉松，這是我意料之中，但是沒想到那麼順利。」黑暗跑團創始人之一蔡史印說，她非常佩服嚴偉的毅力。「大寧公園的遊客比較多，跑起來比平時的直道要困難得多，我算了一下，共有15位志願者接力幫他完成這次的超級馬拉松。」

報導指出，黑暗跑團成立至今，已經在30多個城市組織了500多場活動，有5000多人次的殘障朋友參加，而總參與人數更是達到2萬多人。

嚴偉從少年時代就喜歡跑步，已經參加過多個馬拉松比賽，圖非本次比賽。（取材自微博）
嚴偉從少年時代就喜歡跑步，已經參加過多個馬拉松比賽，圖非本次比賽。（取材自微博）

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