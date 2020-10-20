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上海85歲老房子「搬家」 用198隻腳「走」了61.7米

中國新聞組／上海20日電
喇格納小學舊址造型獨特，讓它的位移工程的難度和復雜度都更大。（取材自上觀新聞）
喇格納小學舊址造型獨特，讓它的位移工程的難度和復雜度都更大。（取材自上觀新聞）

上海85歲的老房子「搬家」，而且是像人一樣「用走的」，不過不是兩隻腳，而是用198隻「腳」一起走。

上觀新聞報導，10月的某一天，位於黃浦區的「喇格納小學舊址」啟動「搬家」之旅，18天後平移61.7米，整體旋轉20.97°，順利「走」到新家，還同時打破了三項上海建築位移紀錄。

工作人員介紹，這座老房子建於1935年，最初名為喇格納小學，是黃浦區文物保護建物。因土地規畫需要，需要位移保護。但因為「喇格納小學舊址」造型獨特，讓它的位移工程的難度和復雜度都更大。「喇格納小學舊址」總體呈「T」字型，總進深約62米，總重約7600噸。

由於建築屬於不規則建築，和方方正正的傳統建築相比，受力不均，如果採用傳統的「拖車式」或「軌道式」位移辦法，很難完成行走。經過技術團隊最終採用了工藝成熟可靠、風險可控的步履式行走器平移裝置；原址提升70厘米後，一次旋轉平移到位。相當於把老房子裝上198只「腳」，像人走路一樣，左右腳齊步走，由此完成從原址向西北方向弧線形一次旋轉平移61.7米，整體旋轉20.97°，順利「走」到了「新家」。

經過技術團隊多番討論，最終採用了工藝成熟可靠、風險可控的步履式行走器平移裝置。（...
經過技術團隊多番討論，最終採用了工藝成熟可靠、風險可控的步履式行走器平移裝置。（取材自上觀新聞）

報導指出，「喇格納小學舊址」成功「搬家」，創下了三個「第一」，首先是上海首次採用中國國內最大的步履行走器平移保護建築；二來則是上海首棟弧線形一次旋轉到位的大角度平移工程；最後是上海首棟不規則結構保護建築平移工程順利完成。

這座老房子建於1935年，最初名為喇格納小學。（取材自上觀新聞）
這座老房子建於1935年，最初名為喇格納小學。（取材自上觀新聞）

其實，除了「喇格納小學舊址」，上海近年還有多個老建物成功「移動」案例。1998年，具有兩百多年歷史的四明公所整體平移了23米，是上海最老建築的「移動」。2001年，80多年的劉長勝故居被保護性平移133米；2003年，重達5800噸的上海音樂廳被整體平移66.46米，整體被抬升3.38米；2013年，建於1935年的梅林正廣和大樓向西整體平移5.388米，向北平移33.258米，總面積達到7000平方米；2016年，位於上海老城廂花衣街116號的民居「沈宅」被旋轉90°，再平移百米；2017年，百年古寺玉佛禪寺大雄寶殿向北整體平移30.66米，並抬高1.05米。

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