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新娘氣哭！花14萬元擺酒席 竟吃蛋炒飯、蛋花湯…

中國新聞組／綜合報導
女子稱，花了14萬在某五星級酒店辦婚宴酒席，每桌僅有4個全葷菜。（視頻截圖）
女子稱，花了14萬在某五星級酒店辦婚宴酒席，每桌僅有4個全葷菜。（視頻截圖）

一位新娘在浙江杭州濱江一家五星級酒店辦婚宴，特地訂了一桌4500元（人民幣，以下同，約671美元）的酒席，沒想到整頓飯下來只有四道全葷菜，花費14萬元的婚宴被親友吐槽連豆腐菜都不如，讓新娘想起來就覺得委屈。

瀟湘晨報報導，在一般的城市裡，每桌1000元的酒席就可以稱得上「豪華」了，為了感謝賓客們百忙之中前來參加婚禮，一對新人特意在濱江的喜來登酒店訂下一桌4500多元的豪華套餐，豈料一桌的菜裡僅有個頭很小的波士頓龍蝦、筍乾老鴨煲、滷雞和多寶魚這四道全葷菜，其餘是蔬菜肉片小炒、蛋炒飯、雞蛋湯、涼拌木耳、西紅柿炒雞蛋等，放在小地方一桌下來頂多1000元搞定。

女子出示當天的菜單。（視頻截圖）
女子出示當天的菜單。（視頻截圖）

婚宴結束後，賓客紛紛吐槽五星級酒店的酒席，還不如別人家辦的豆腐菜，這讓新娘覺得十分委屈，質疑酒店偷工減料。經過一番交涉，才發現酒店把婚宴包給了某個酒店管理公司，從中抽取服務費，婚宴多了第三方參與肯定要降低預算，酒店掙一層錢，中介掙一層，所以這位新娘的婚宴就縮水到用蛋炒飯撐場面了。

該名新娘表示，自始至終都不知道有第三方的參與，早知道的話肯定不會在這家酒店預定酒席了，而酒店以及中介卻表示簽訂合同的時候已經告知此事。原來，與該女士簽約的是某利酒店管理有限公司的人員，但對方並沒有表明身份，只是在合同上蓋上了公司的公章。

受害女子與酒店簽訂的合約。（翻攝自微博）
受害女子與酒店簽訂的合約。（翻攝自微博）

據報導，雖然事後酒店及酒店管理公司願意退還每桌700元的差價，並補償10桌酒席，但也以於事無補，畢竟結婚是一輩子的事，卻因酒店讓親友落了口舌。

想起花費重金的酒席被親友嫌，新娘子就忍不住委屈哭泣。（視頻截圖）
想起花費重金的酒席被親友嫌，新娘子就忍不住委屈哭泣。（視頻截圖）

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