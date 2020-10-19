遇上另一個自己！夫妻「同名同姓」 連生日也同月

兩人日前在成都領取結婚證。（取材自紅星新聞）

日前，成都一對同名同姓的新人領證結婚的消息，獲得網友廣泛關注，這段奇妙的緣分讓不少網友讚是「天大的緣分」，該微博 話題已獲得近四億的點閱量，兩人的婚禮直播也有近5000人觀看。

據香港 01報導，近日成都一對男女到民政局登記結婚，兩人掏出身分證後，工作人員反覆看了好幾遍，還以為自己看花了眼，原來兩人的名字都叫做「李秋怡」，不僅如此，年齡相差一歲的他們，連生日也在同一個月份。

紅星新聞報導，兩位李秋怡日前在西安舉行婚禮，會上他們也談起兩人經歷。李秋怡先生表示，他們是2019年4月3日論壇上認識的，4月11日在公交站台見到妻子第一面就深深喜歡上她。李秋怡女士則說，擁有同一個名字的機率非常小，感覺自己很幸運，就像是遇到了世界上另一個自己。

李秋怡和李秋怡婚禮。（取材自紅星新聞）

兩人相戀一年半後，決定攜手共度一生。據了解，他們的婚禮直播吸引了近5000位網友觀看，他們在網路平台發布的短片，短短幾天也累積了破千萬點閱，不少網友紛紛表示，「太巧了」、「好神奇，遇到了另一個自己」；也有網友給兩人以後的孩子取名：「孩子就叫李雙雙吧」、「李春／夏／冬怡」。

此外，李秋怡夫婦也在網路分享相遇及戀愛中的有趣經歷，例如，他們經常因同名同姓而讓公務機關辦事人員目瞪口呆，親友喊他們的名字時，兩人也常常會同時應聲。