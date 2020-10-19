婚禮搶不到伴娘…用租的 1天300至2000元
每到年底就是結婚「旺季」，有網友在論壇上分享，一連三天村裡有三戶人家找上門，都是請她當伴娘，也有網友說，從9月到明年1月，不僅要參加九場婚禮，其中就有三場要做伴娘，還有人因湊不齊伴娘，拉上12歲的外甥女幫忙。有業者看準這個商機，順勢推出「租伴娘」服務。
紅星新聞、錢江晚報報導，前陣子的十一長假期間，不少單身女生都曬出了「同款」朋友圈——「伴娘營業中」，其中包括在寧波一家公司做財務的女孩「在在」。90後寧波的在在，年紀不大，但早已給六對陌生新人當過伴娘。
據報導，2018年，在在出於好奇，第一次接觸到了提供租伴娘服務的線上平台。「第一次當伴娘挺順利的，遇上的新娘人很好，和之前給家裡姊姊和同學當伴娘一樣自在」，在在說，那次她不僅圓滿地完成了任務，彼此還成了朋友，更重要的是還收到了300元（人民幣，以下同，約45美元）報酬。
下半年結婚高峰來臨，伴娘有多緊俏？在一些App和論壇上，已有網友發起了「租伴娘」徵集帖，報酬約在一天300元至400元之間，不過回應者寥寥。
「伴郎伴娘」創始人楊海峰，每天都會曬出來自各地求徵伴娘伴郎的訂單。楊海峰說，按照新人的具體需求，租賃來的伴娘一般要參加提包、補妝、收衣、倒酒、端茶、推進婚禮流程等工作，伴郎則很有可能需要「擋酒」。各大平台上，新人的要求也很「五花八門」，像是要自備正裝、唱歌好聽、不能太美、指定生肖等。
楊海峰說，根據要求不同，薪酬也不一樣，一般新人可接受的費用在一天300至2000元不等。他說，目前平台一個月能在促成上百筆這樣的服務訂單。
關於「租伴娘」，新人們也有不同觀點，據報導，有網友說，「租伴娘是不會考慮的，一是方言不通，二是伴娘有很多特殊任務，比如收紅包、擋伴郎，還要幫忙招呼親戚，找外人不方便。」但也有人表示理解，認為租賃伴娘伴郎，恐怕也是不得已而為之。
還有網友稱讚租來的伴娘「專業，而且演技滿分」，「婚禮當天，（伴娘們）和姊姊親親熱熱，一點都看不出來是臨時組成的塑料閨密。」
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