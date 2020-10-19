婚禮搶不到伴娘…用租的 1天300至2000元

今年的結婚高峰讓伴娘需求大增，有新人找不到伴娘，乾脆去租一位。（取材自紅星新聞）

每到年底就是結婚「旺季」，有網友在論壇上分享，一連三天村裡有三戶人家找上門，都是請她當伴娘，也有網友說，從9月到明年1月，不僅要參加九場婚禮，其中就有三場要做伴娘，還有人因湊不齊伴娘，拉上12歲的外甥女幫忙。有業者看準這個商機，順勢推出「租伴娘」服務。

紅星新聞、錢江晚報報導，前陣子的十一長假期間，不少單身女生都曬出了「同款」朋友圈——「伴娘營業中」，其中包括在寧波一家公司做財務的女孩「在在」。90後寧波的在在，年紀不大，但早已給六對陌生新人當過伴娘。

據報導，2018年，在在出於好奇，第一次接觸到了提供租伴娘服務的線上平台。「第一次當伴娘挺順利的，遇上的新娘人很好，和之前給家裡姊姊和同學當伴娘一樣自在」，在在說，那次她不僅圓滿地完成了任務，彼此還成了朋友，更重要的是還收到了300元（人民幣 ，以下同，約45美元 ）報酬。

下半年結婚高峰來臨，伴娘有多緊俏？在一些App和論壇上，已有網友發起了「租伴娘」徵集帖，報酬約在一天300元至400元之間，不過回應者寥寥。

楊海峰的好友圈近期每天都有來自全國各地求徵伴娘伴郎的訂單信息。（取材自紅星新聞）

「伴郎伴娘」創始人楊海峰，每天都會曬出來自各地求徵伴娘伴郎的訂單。楊海峰說，按照新人的具體需求，租賃來的伴娘一般要參加提包、補妝、收衣、倒酒、端茶、推進婚禮流程等工作，伴郎則很有可能需要「擋酒」。各大平台上，新人的要求也很「五花八門」，像是要自備正裝、唱歌好聽、不能太美、指定生肖等。

楊海峰說，根據要求不同，薪酬也不一樣，一般新人可接受的費用在一天300至2000元不等。他說，目前平台一個月能在促成上百筆這樣的服務訂單。

關於「租伴娘」，新人們也有不同觀點，據報導，有網友說，「租伴娘是不會考 慮的，一是方言不通，二是伴娘有很多特殊任務，比如收紅包、擋伴郎，還要幫忙招呼親戚，找外人不方便。」但也有人表示理解，認為租賃伴娘伴郎，恐怕也是不得已而為之。

還有網友稱讚租來的伴娘「專業，而且演技滿分」，「婚禮當天，（伴娘們）和姊姊親親熱熱，一點都看不出來是臨時組成的塑料閨密。」