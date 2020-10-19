趙紫陽下葬周年 家屬「監視器」下祭拜

趙紫陽夫婦骨灰下葬周年，趙紫陽部分家屬早上到北京郊區的墓地拜祭。（取材自推特）

18日是已故中共前總書記趙紫陽的骨灰下葬周年，趙紫陽的家屬一早前往位於北京 昌平的墓園祭拜，墓地四周有綠色圍牆，墓碑正後方高處還設有多個監視器鏡頭。

據美國 之音引述香港電台報導，出席的家屬包括趙紫陽的女兒王雁南和丈夫王志華等，他們向父母墓碑獻上鮮花，其後在墓碑前合照。現場所見，墓地四周有綠色圍牆，墓碑正後方高處有多個監控鏡頭。

此外，17日則是趙紫陽101歲冥誕，據悉，多名趙家的朋友被禁止前往趙紫陽故居和墓地悼念。

趙紫陽在1980年到1989年期間先後擔任中國 總理和中共總書記，1989年趙紫陽因反對武力鎮壓八九學生運動被罷黜，並撤銷黨內外一切職務，一直到2005去世都被軟禁在家。中國官方對趙紫陽諱莫如深，但是有關他的討論始終引起高度關注。

趙紫陽妻子梁伯琪則於2013年去世，兩人骨灰一直安放在富強胡同6號四合院故居，趙家多年來與北京當局商討下葬骨灰，直至去年趙紫陽百歲誕辰翌日，兩人的骨灰才得以安葬在北京的民間墓地「天壽園」。

趙紫陽下葬後，「天壽園」的戒備轉趨嚴格，墓碑不但用樹木和圍欄包圍，墓地也設監視器。據美國之音報導，2019年10月18日在拍攝照片顯示，趙紫陽夫婦墳墓緊鄰一條足以讓車輛行進的路道，墓碑四周是開放式的草坪；但是，在今年1月17日趙紫陽逝世15周年紀念日時，其屬到天壽陵園祭奠時發現，當局加強對陵園的戒備，派警察和保安把守大門。

據趙紫陽親屬表示，趙紫陽的墓地四周被改觀，墓地周圍被新栽種的松樹擋住，周邊增添一些監控攝像頭，原來開放式的陵園安裝鐵門，通往趙紫陽墳墓的道路經過改建，導致有些之前去憑弔過的仰慕者迷路。

香港電台年初引述趙紫陽的兒子趙二軍指，購買墓地時環境比較開放自由，現在則「與派出所、監獄一樣」；相信是當局希望遮蔽墓地，不讓老百姓找到他父母安葬的地方，不希望墓地恍如成為「聖地」。從18日趙紫陽下葬一周年家屬祭拜的照片顯示，除了墓地景觀改變，現在更直接在趙紫陽墳墓的正後上方架設幾個監視器，其家屬就在監視器前向父母祭拜獻花。

今年「六四」周年期間，明報也報導「天壽園」的出入受到嚴控：墓園外設立身分證刷卡裝置，進出人員必須登記；墓園外也有警車戒備；通往趙紫陽墓地的區域也設施工圍欄，禁止任何人進入。