圓明園遇劫160年 留廢墟或重建引爭議

圓明園遺址公園。（中新社）

圓明園遭英法聯軍劫掠已過160年，近年不少文物透過捐贈等方式被送回中國 。已故澳門 企業家何鴻燊捐贈的馬首銅像重返圓明園後，僅能暫放圓明園正覺寺內的文殊亭中，掀起了是否該興建圓明園博物館 的討論。

據央視報導，何鴻燊在2007年以港幣6910萬元收購馬首銅像。他在2019年11月將馬首銅像捐給中國政府後，指希望這尊銅像能「回到圓明園」。

圓明園曾被譽為「萬園之園」，1860年10月18日遭英法聯軍焚毀洗劫，僅剩遺跡。當時園中多數文物從中國流落到世界各地。而何鴻燊所捐贈的馬首銅像，是圓明園「海晏堂」12生肖獸首銅像的其中之一。

由於圓明園目前沒有博物館，馬首銅像等文物的安置問題，衍生出圓明園是否該興建博物館的討論。

報導引述中國國家文物局前副局長張柏指出，隨著對圓明園的研究不斷深入，出土跟「回歸」的各種文物也會不斷增加。因此，圓明園要建一座博物館，「這已是一種現實的需要」。

至於圓明園重建的問題，報導訪問多位專家學者，分成兩種截然不同的觀點，一方是「廢墟派」，主張保持原貌、反映歷史滄桑；另一方是「復建派」，認為圓明園應該重新展示當年清朝盛時輝煌。

重建之爭導致文物搶修陷入牛步。天津大學建築學院副教授張鳳梧認為，現在應該把「緊急搶救」放在首位。中國人民大學清史研究所教授王道成則認為，中國政府應將圓明園遺址公園建設視為「國家級文化工程」，聘請園林、考古等專家組成委員會，為建設提供諮詢。