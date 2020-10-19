鍾南山背書板藍根 專家：體外研究有效≠對人體有效

中國 工程院院士鍾南山 日前一句「白雲山複方板藍根對新冠病毒有效」，使白雲山板藍根賣到斷貨，公司股價也飆漲。對此，白雲山公司昨天澄清稱，複方板藍根顆粒抑制效果尚存在不確定性；專家也表示體外研究有效不等於對人有效。有網民認為這是在「打臉鍾南山」，不過有媒體稱，是鍾南山的發言被誤導了。

綜合報導，鍾南山10月13日在廣州舉行的「粵澳呼吸道病原體新藥聯合研究中心」第四次理事會上表示，聯合研究團隊發現白雲山複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑制藥效。此話一出，板藍根立刻被人們哄搶到斷貨，白雲山A股和H股兩股市值合計暴漲約50億元。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司昨天發布澄清說明公告稱，有關媒體報導所涉及的相關結論，只是針對該公司合營企業白雲山和黃公司複方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。

健康時報也引述美國 賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤表示，體外療效必須經過體外、動物和人體實驗三個階段，「在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說這個藥就肯定會有效果」。

白雲山公司和專家的解讀，被部分網民認為是在「打臉鍾南山」。不過據中新社報導，問題出在鍾南山發言的這場會議提供的一段現場視頻。視頻中，鍾南山說：「而且這一次的檢測是複方板藍根，對這個新冠病毒有效，這些東西我們說一些話都有根據的，不會亂講，有效就有效，沒效就沒效。」視頻在剪輯時將「體外」這一關鍵詞剔除，僅保留了「對新冠病毒有效」的信息，而這一說法具有強烈誤導性。

法廣報導指出，自新冠疫情在今年年初爆發以來，這已不是第一次有中國權威媒體或專家發表，某產品對抗擊新冠病毒有效，而導致民間對其瘋搶的事件。此前，雙黃連也被搶到缺貨，但至今還未看到臨床治療有效的證據。