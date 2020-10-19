四川小區天降人民幣！ 20萬紙鈔滿天飛 竟因男子做了這事…

視頻中天空飛舞的人民幣。（視頻截圖）

四川重慶沙坪壩一小區住戶17日向樓下撒錢一事引發社會關注。網傳視頻顯示，百元鈔票滿天飛，街頭多人哄搶，某小區一棟樓多層陽台鋪滿現金，有人驚呼「天上掉人民幣 了」。有網友稱「撒錢」緣於夫妻吵架後，女方扔下上百萬現金。

紅星新聞報導，事發地為沙坪壩天星橋街道某小區，當晚，事發小區物業負責人李先生證實了「撒錢」一事，「撒了接近20萬（人民幣，下同，約2.58萬美元 ），沒有網上所傳的一兩百萬那麼誇張。」

據李先生了解，17日中午該小區確實發生了一起撒錢事件，但並非由夫妻吵架引發，「這家人給兒子在家留了20萬，全是現金，兒子在家吸毒造成的（撒錢） 。」「事後報了警，隨後物業也在配合警方調查。

沙坪壩區天星橋派出所一民警表示，目前警方仍在調查中，「撒錢100萬」等說法為謠言，切勿以訛傳訛。

據@平安沙坪壩17日晚上時許通報，下午時30分許，沙坪壩區人柏某(29歲)在天星橋街道一小區30樓家中吸食冰毒後精神恍惚，從陽台向樓下拋撒現金。接報警後，沙坪壩區警方迅速趕到現場處置。目前，柏某因吸食毒品 已被警方依法行政拘留，正進一步調查處理。