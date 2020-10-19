深圳40條綜改清單出爐 開放勝海南

深圳被視為中國改革開放最為成功的城市和經濟特區之一。圖為深圳福田區街景。（新華社）

國家發改委18日發布「深圳綜合改革首批授權清單」，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，首批授權清單共有六大類40條。國家發改委副主任寧吉喆表示，首批授權清單有20多項需要突破現有法律法規和政策規定，涉及到近百項具體法律法規和政策條款的調整。

中新社報導，國家發展和改革委員會原副主任彭森表示，北京當局給予深圳的相關政策力度比海南「自貿島」更大，希望深圳能盡快提供一些可複製可推廣的經驗。特別是在法律方面做更多授權，鼓勵深圳在新經濟領域加快一些立法創新。

繼中共中央辦公廳、國務院 辦公廳日前印發「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）」後，國家發改委昨發布「深圳綜合改革首批授權事項清單」。

寧吉喆指出，40條授權事項包括六個方面，分別是要素市場化配置、營商環境、科技創新體制、對外開放、公共服務體制、生態和城市空間治理，各條中明確了改革事項的主要內容。

寧吉喆稱，綜合授權以清單式批量報批的方式推動重點領域和關鍵環節改革。列入清單的事項實施備案管理，除明確要報批的事項，其他不再逐項報批。

這份清單中關於要素市場化配置，提到深圳將推出深市股票 股指期貨、推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存託憑證（CDR）並在深圳證交所上市。

有分析認為，CDR顯示針對美國封殺中企中概股而來，相較於回A股上市審核時間較久，中企透過發行CDR，可以加速回歸A股。

21世紀經濟報導，CDR適合那些海外新經濟企業回歸A股市場。對於在海外上市企業想要回歸A股如百度、阿里、京東等，又不想拆除同股不同權（VIE）架構，CDR是較好的一種模式。

在科創部分，則提到要完善金融支持科技創新的體制機制。在對外開放方面，授權深圳在國家核定地方債額度內自主發行，允許深圳到境外發行離岸人民幣 地方政府債券。