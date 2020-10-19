我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

深圳40條綜改清單出爐 開放勝海南

記者羅印冲、林宸誼／綜合報導
深圳被視為中國改革開放最為成功的城市和經濟特區之一。圖為深圳福田區街景。（新華社）
深圳被視為中國改革開放最為成功的城市和經濟特區之一。圖為深圳福田區街景。（新華社）

國家發改委18日發布「深圳綜合改革首批授權清單」，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，首批授權清單共有六大類40條。國家發改委副主任寧吉喆表示，首批授權清單有20多項需要突破現有法律法規和政策規定，涉及到近百項具體法律法規和政策條款的調整。

中新社報導，國家發展和改革委員會原副主任彭森表示，北京當局給予深圳的相關政策力度比海南「自貿島」更大，希望深圳能盡快提供一些可複製可推廣的經驗。特別是在法律方面做更多授權，鼓勵深圳在新經濟領域加快一些立法創新。

繼中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）」後，國家發改委昨發布「深圳綜合改革首批授權事項清單」。

寧吉喆指出，40條授權事項包括六個方面，分別是要素市場化配置、營商環境、科技創新體制、對外開放、公共服務體制、生態和城市空間治理，各條中明確了改革事項的主要內容。

寧吉喆稱，綜合授權以清單式批量報批的方式推動重點領域和關鍵環節改革。列入清單的事項實施備案管理，除明確要報批的事項，其他不再逐項報批。

這份清單中關於要素市場化配置，提到深圳將推出深市股票股指期貨、推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存託憑證（CDR）並在深圳證交所上市。

有分析認為，CDR顯示針對美國封殺中企中概股而來，相較於回A股上市審核時間較久，中企透過發行CDR，可以加速回歸A股。

21世紀經濟報導，CDR適合那些海外新經濟企業回歸A股市場。對於在海外上市企業想要回歸A股如百度、阿里、京東等，又不想拆除同股不同權（VIE）架構，CDR是較好的一種模式。

在科創部分，則提到要完善金融支持科技創新的體制機制。在對外開放方面，授權深圳在國家核定地方債額度內自主發行，允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券。

股票 國務院 人民幣

上一則

趙紫陽下葬周年 家屬「監視器」下祭拜

下一則

曾襲白登陣營？美媒：谷歌揭中黑客新招 偽防毒軟件入侵

延伸閱讀

北京觀察╱深圳新任務 等著再創政治奇蹟

北京觀察╱深圳新任務 等著再創政治奇蹟
深圳樓市熱！搶房像搶菜 打著石膏也要趕來買

深圳樓市熱！搶房像搶菜 打著石膏也要趕來買
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
深圳數位人民幣 沒網路也可支付

深圳數位人民幣 沒網路也可支付

熱門新聞

于鑫慧訂婚並拍婚紗照。（取材自半島晨報）

最美護士嫁兵哥哥 1周後翻車…遭爆小三配渣男

2020-10-14 11:00
台灣媒體人吳國棟聲稱「大陸內部經濟已經大崩潰了」等言論，引來中國官媒和網民調侃。（視頻截圖）

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

2020-10-17 11:00
一位火鍋店老闆娘在店裡制服兩名品行不軌男子的視頻衝上熱搜，引來網民質疑真實性。老闆娘坦承是擺拍，為的是呼籲女生注意防身。（視頻截圖）

火鍋店女老闆被調戲 10秒打趴2醉漢？當事人還原真相

2020-10-12 09:00
圖為示意圖。圖：Pexels/攝影師：Daria Sannikova

中留學生在澳洲嫖娼染病 10哥們上門找小姐報仇…慘了

2020-10-15 13:00
圖片中穿著暴露的情趣服裝的充氣娃娃，膚白貌美身材纖細，個個都是大長腿。（視頻截圖）

嬌美娃大長腿…江蘇冒出成人體驗館：不限次數任意發揮

2020-10-17 13:00
美國「雷根」號航母日前在南海海域展開一場特殊的「大規模傷亡演習」。（取材自環球時報）

美航母演習結束突掉頭回南海 「南海又將熱鬧」

2020-10-13 20:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次