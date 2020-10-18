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真是巧！武漢科大師兄妹 同名同姓同年同月同日生

中國新聞組／北京18日電
男生李歡（左）與女生李歡。（取材自楚天都市報）
男生李歡（左）與女生李歡。（取材自楚天都市報）

真是太有緣了，湖北武漢科技大學的兩名男女研究生，不但同名同姓，更是同年同年同日生，甚至就讀於同一個學院及在同一名教授門下。

香港01報導，男生李歡與女生李歡都是武漢科技大學文法與經濟學院的研究生，男生是2018級，女生則是2019級的學妹。兩人都是1996年4月4日出生，但可惜的是，男生的父母在申報戶口時，將生日錯誤登記成5月4日，而女生的父母則是寫上農曆生日。男生笑指，「這也是我們倆沒能第一時間發現『緣份』的原因。」

男生在受訪時指，女生來到學院複試時，他就已特別留意到她。後來聽說女生通過複試，作為師兄的男生就主動聯絡，熱心介紹研究生的生活及學業情況，又推薦同一位教授。結果男生女生最後都被分到同一名教授門下。

湖北武漢科技大學有兩個李歡，不但同名同姓，更是同年同年同日生，甚至就讀於同一個學...
湖北武漢科技大學有兩個李歡，不但同名同姓，更是同年同年同日生，甚至就讀於同一個學院及在同一名教授門下。（取材自楚天都市報）

由於不時一起負責學術研討會嘉賓的餐宿、會議場地等，兩人常常在微信上溝通，有時候覺得很奇怪，就像是在跟自己聊天，甚至變成「吾日三省吾身」，「李歡今天看文獻了沒」、「李歡今天進度前進了沒」、「李歡今天論文修改了沒」。

但同名同姓有時也平添不少烏龍。例如在一次學術研討會時，北京的一位教授受邀前來演講，由女生負責餐飲住宿等接待工作。結果在會議當天，教授誤以為李歡是男生，十分驚訝男生變成女生，幸好之後女生詳細解釋才緩解尷尬。

男生李歡與女生李歡都是武漢科技大學文法與經濟學院的研究生。（取材自楚天都市報）
男生李歡與女生李歡都是武漢科技大學文法與經濟學院的研究生。（取材自楚天都市報）

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