青島紅髮大媽炫富？ 戴270萬金飾上街做篩檢

青島大媽全身戴270萬金飾來做檢測。（取材自微博）

山東青島一位大媽在網上引起熱議，她日前去核酸檢測 點檢疫，身上掛滿金項鍊，手上也掛著十來個金手鐲和戒指。網民指她「炫富」，也有人懷疑她精神異常，擔心她如此張揚上街是否會遭搶劫。

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綜合媒體報導，青島市南區雲南路的篩檢 站上，日前出現了一名大媽來做篩檢，這位大媽不僅頂著一頭時尚紅髮，穿著米老鼠圖案外衣、戴紅口罩，全身更戴滿金飾，包括脖子上有好幾條粗重的金項鍊，手腕、手臂上全部掛滿金手環，手指上也滿滿的都是金戒指。有網友目測，這位大媽身上的金飾，價值至少約人民幣 270萬元（約40萬美元）。大媽一出現，立刻引來等待篩檢民眾的側目與拍照。

現場工作人員表示，這位大媽是附近的居民，認為她說不上炫富，也不覺得她奇怪。

據了解，這位大媽是「一顆紅心雞蛋」的董事長葛榮。（取材自微博）

據了解，這名大媽其實是名符其實的有錢人，她名叫「葛榮」，是「一顆紅心雞蛋」的董事長。她的習慣，就是無論出席各種場合，都一定要讓全身掛滿金飾，把全部家當都帶出門。

對於大媽的作風，有網友說，「這是在體現國富民強！」、「中國治安就是這麼好」，也有網友關注她的健康，指她身上的金飾如是足金的話重量不輕，隨時會壓傷頸椎，長期佩戴或對身體有害。