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世上最貴！胡適留美日記 拍出1.4億人民幣

記者呂佳蓉／綜合報導
胡適留學日記拍出天價。（取材自中新網）
胡適留學日記拍出天價。（取材自中新網）

民國文人胡適早年留學美國所錄下的「胡適留學日記」在16日晚間亮相華藝國際北京首拍會場，並以1億3915萬人民幣拍賣成交，刷新世界最貴日記的成交紀錄。

據中新網報導，胡適曾在1910年至1917年留學美國康乃爾大學與哥倫比亞大學，期間他所寫的日記與札記，詳實記錄了他留學期間的思想與求學、生活情形。因胡適交遊廣闊，與民國諸多名人有所交集，這一段史料相當珍貴。

「胡適留學日記」最早由上海亞東圖書館以「藏暉室札記」為名，在1939年整理出版，之後商務印書館、安徽教育、湖南嶽麓書社等多家出版社均依照「亞東版」，以「胡適留學日記」為名重印出版。

「胡適留學日記」在網上流傳已久，其中記載「打牌」、「抽菸」等內容，並成為網友拿來比照自嘲的哏。2013年左右，藏家梁勤峰購得整套胡適留學日記手稿，人們才驚覺這套手稿原本仍現存於世。

據拍賣訊息表示，此次拍賣的「胡適留學日記」一套18冊，為胡適的親筆手稿，在日記手稿中還隨文黏貼諸多珍貴照片及中英文剪報。此外，近年發現的「北京雜記」和「歸娶記」也在其中，二者都是胡適在1917年回到中國後所寫。

拍賣行介紹，「北京雜記」中有多處胡適自作詩詞的記載；「歸娶記」中則有對胡適組詩「新婚雜詩」的記載，與之後正式發表的定稿在次序和字句上均有所出入。

在「歸娶記」中，記載胡適在1917年12月16日離京回績溪迎娶江冬秀的始末，包含對江冬秀的第一印象、婚禮的參加者、行禮次序、演說，以及結婚禮堂的平面圖等，內容顯示了胡適的婚姻觀與對中國傳統家庭制度的態度。

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