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快搶！鍾南山背書療效 板藍根賣到斷貨

中國新聞組／北京18日電
鐘南山研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。（取材自微博）
鐘南山研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。（取材自微博）

中國工程院院士鍾南山透露，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。消息一出，各大電商平台的白雲山官方旗艦店出售的複方板藍根顆粒隨即賣斷市，白雲山的股價隨即在16日下午漲停板，資金淨流入超過4億元人民幣

香港01報導，鍾南山在研究報告中提到，經過十多年的聯合攻關，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。

報告稱，新冠肺炎疫情發生以來，研究團隊與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現了白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

「複方板藍根對新冠病毒有效」相關話題隨即成為網民熱議話題，並引發新一輪搶購熱潮。財聯社報導，位於廣州市黃埔區的一間藥店店長發現，近日到店購買複方板藍根的人明顯增多。這名店主透露，店內已無「白雲山複方板藍根顆粒」存貨。

而在京東、天貓等網購平台，白雲山旗艦店的複方板藍根顆粒也已經斷貨或下架，阿里健康藥房的複方板藍根顆粒也處於缺貨狀態。

有醫學專家提醒，「顯示出體外抑制藥效」是指體外試驗有效，與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離。廣州白雲山和記黃埔中藥的工作人員16日強調，研究成果是研究團隊通過體外實驗研究得出。「就是在體外用複方板藍根對細胞、感染病毒的老鼠進行實驗。」

香港經濟日報報導，鍾南山發布的消息刺激白雲山股價急升；白雲山股價最新報21.55元，升逾12%，盤中高見21.85元，成交額1.05億元；白雲山 A股最新升7.9%，報33.52元人民幣。

報導說，白雲山板藍根、白雲山覆方板藍根科研成果計畫在澳門產業化，成為廣藥集團澳門國際總部成立後首個落地項目。該項目將由鍾南山擔任首席科學家，領導團隊開展白雲山板藍根研究成果的快速、高效轉化。

網購平台上的白雲山複方板藍根顆粒已下架。（取材自天貓商城）
網購平台上的白雲山複方板藍根顆粒已下架。（取材自天貓商城）

鍾南山 股價 人民幣

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