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8998客戶搶394套房...深圳搶房像搶白菜

中國新聞組／北京18日電
深圳新房售樓處人潮擁擠。（取材自微博）
深圳新房售樓處人潮擁擠。（取材自微博）

8998客戶搶394套房、2500人搶483套房…深圳搶新房像搶白菜太瘋狂，售樓處不但人潮擁擠得像菜市場一樣，還有民眾打著石膏也要出院買房。深圳每年人口流入50萬，但自有住房比例僅3成低於平均值，對新房的「剛需」讓深圳的「金九」樓市創下了7年同比成交量新高，也是今年月成交量新高，共成交4871套，成交面積為48.79萬平方米。

中國基金報報導，「為了打新（買新房），有人要在長假之前贖回理財，有人放棄外出計畫留守深圳，因為隨時可能認籌…」深圳貝殼研究院院長肖小平日前發了一條微博來形容民眾「打新」的熱烈。

在深圳光明區一個新樓盤裡，很多外地購房者來交認籌金。一套房價格是大幾百萬，這些已經要刷卡的購房者們，問的最多的問題是：「你們的項目在哪兒？」 

肖小平還補充，某項目認籌現場，排隊交資料時，有些人並不知道項目賣多少錢，「反正大家在搶的，一定是好東西」。有網友回應稱，有些人在交認籌資料當天還問樓盤附近有沒地鐵站，學位之類的。

同樣位於光明的金融街華發融御花園二期認籌時，購房者在各大微信群全網尋找金融街樓盤銷售。不少群友吐槽，「購房者太多，銷售都不夠用了」。據悉，華發融御花園二期5個多小時，390套住宅全部售罄！ 

 一名購房者連續參加深圳華發融御花園一期、華強城、璽雲著、中海寰宇、電建洺悅府、金融街二期等6個新盤的搖號，全都沒中。他調侃自己是「金融街難民」，並打算繼續搖號，搖到中獎為止。

報導指出，尤於二手房倒掛情況嚴重，新房價格相較之下反而便宜。715新政落地後，二手房要繳納的稅費拉高成本，相比火熱的新房市場，二手房市場則幾近冰點。

深圳新房的火爆，讓不少其它城市的人目瞪口呆。有網友稱這是地產公司慣用伎倆，營造很火爆的樣子刺激別人去搶。也有深圳網友不滿，「別拿深圳很濱州比」，「深圳住房剛需堪稱全球最剛」。

微博評論區一名網友曬出自己手臂打上石膏的圖，他表示就算打著石膏，他也要出院來買房...
微博評論區一名網友曬出自己手臂打上石膏的圖，他表示就算打著石膏，他也要出院來買房。房。（取材自微博）

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