北京觀察╱深圳新任務 等著再創政治奇蹟

今年是深圳經濟特區成立四十年，大陸當局為力挺深圳發展，給予更多自主權。圖為深圳上空無人機表演。(中新社)

深圳經濟特區建立40周年，各種慶祝活動紛至沓來，晚間的燈光秀更是璀燦奪目，其中無人機編隊打出的「空談誤國、實幹興邦」幾個大字，讓人感嘆且帶省思。

深圳40年來，人口從3萬到2千萬；經濟總量從人民幣1.7億到2.7兆；人均收入從人民幣600元到20萬元…，還有更多讓人驚豔的數據。這些數據佐證深圳如何僅花40年就從1個小漁村變成1座國際大都市。

40年 小漁村變國際城

深圳是落實「實幹興邦」的最佳寫照，2005年至2010年我因為工作有較多時間經過深圳，那時四處可看到「時間就是金錢、效率就是生命」標語，整個城市感覺就是在動，不斷的轉，白領的、搬貨的、開車的、跑單幫的，大家各忙其事。

早年由於兩岸沒有直航，幾乎都由香港 轉機，我有時還會走蛇口關或羅湖關到深圳搭大陸國內線班機。羅湖關號稱世界第一大口岸，密密麻麻的人群只能在蜿蜒的鐵欄杆裡乖乖排隊；我也去過幾次華強北，買白牌手機 或其他仿造的電子產品，感受那種逛低價商場的樂趣。

但這些都已是往事，數年前羅湖關就撤除那些鐵欄杆，旅客再也不用大排長龍，幾10個自助通關系統任你選，過關只要幾秒鐘。除了羅湖，福田、深圳灣更多先進的口岸陸續成立。

地王大廈也不再是深圳第一高樓，儘管它仍具地段優勢，但不斷被南山或福田等更新、更炫的高樓超越。華強北也已轉型升級，難再找到當年買A貨的攤位，取而代之的是無人機或其他自行研發的高科技電子產品。

當年華為 遠落後hTC

那些年台灣以hTC手機自豪，深圳的華為剛冒出頭，所做的手機還看不到hTC的車尾燈；比亞迪只是在做手機電腦零組件；順豐速運是一家地方的小公司；還有騰訊，正在埋頭開發網路各種服務商品。

但所有的變化都在這10多年間，這些原本的地方型公司，如今都成了世界級的企業，沒有人想到當今的華為居然是美國首先要遏制的陸企；比亞迪是大陸電動車龍頭；順豐變成大陸快遞業第一品牌；騰訊的微信則成為大陸幾億人每天必用的手機軟件；還有大疆，它的商用無人機占據全球7成以上市場。

這就是「深圳速度」！香港特首林鄭月娥最近受訪說，她不會介意深圳生產總值超過香港（畢竟深圳人口和土地比香港豐富）。她還自嘲：「在香港做事真是困難的，我每次到深圳，深圳市領導都很關心我，甚至很同情我。因為在內地（大陸）說做事就做事，就能做到了」。

深圳是大陸這40年來改革開放的縮影，深圳（大陸）仍會發展下去，全球也多半看好大陸的經濟發展，深圳也可能如中共總書記習近平所說的─創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟。

盼增兩地對陸向心力

但深圳應不再需要經濟奇蹟，而應創造「類政治奇蹟」，目前香港許多年輕人（台灣年輕人亦同）排斥抗拒中國大陸，深圳被要求充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年到大陸學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對大陸的向心力。

這應是深圳的「政治使命」，肩負融合兩地人心的困難任務，深圳再一次先行先試，若能成功就能複製到各地，兩岸的問題或有機會循此路逐步化解。