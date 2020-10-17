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排隊買茅台！1000人僅2人能預約 50平米自營店2保安把守

中國新聞組／北京17日電
排隊買茅台的民眾。（取材自微博）
排隊買茅台的民眾。（取材自微博）

茅台酒的價格動輒好幾千元，但仍十分搶手。北京西站附近，就有一家貴州茅台自營店，其面積不過50平米，但保安就有兩個。一個把守著前門，另一個守著後門。店外則排著隊焦急等候的人，店內工作人員說：「1000個人裡面，只有兩個人能預約到。」

騰訊新聞網報導，店外排隊的人透過玻璃門觀察著裡面的動向。他們發現，店裡的購酒者只有一、兩位，但保安就是不讓外面的人進去。當裡面的人拎著酒從後門走出時，前門的保安就推開一扇門，放一個擁有購酒資格的人進去，然後從裡面掛上鎖。

據報導，有人搞不明白為什麼買瓶酒這麼難，於是，就在那扇門打開的瞬間闖進去詢問。保安讓他出去，然後向排著的隊伍喊道：「沒有預約到的，排隊也沒用。」

這個場面的熱鬧程度，跟去大醫院掛號、春節搶火車票相比，有過之而無不及。

「1000個人裡面，只有兩個人能預約到。」店內工作人員說。

報導指出，過去幾個月，高端白酒瘋狂漲價，多次被點名批評，茅台更是首當其衝。春節過後，疫情導致消費端停滯，當時，飛天茅台的市場價一度跌到2000元人民幣(約300美元)。但在中秋、十一之前，2020年出廠的飛天茅台，市場價一路飆升至3000元甚至以上。

飛天茅台經常都是「已售完」。（取材自微信）
飛天茅台經常都是「已售完」。（取材自微信）

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