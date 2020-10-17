1劑200元人民幣！浙江已74萬人接種新冠疫苗
浙江省病控中心16日透露，已在嘉興和義烏兩地展開新冠疫苗緊急接種，9月以來已接種74.3萬人次，主要是針對高危人群。浙江省嘉興市疾病預防控制中心的微信公眾號「嘉興疾控」，已於日前發布「新冠疫苗接種的有關說明」，公布新冠疫苗的接種劑量、施打對象、價格等訊息。
澎湃新聞報導，「嘉興疾控」表示，嘉興市民如有緊急接種需求，可到社區預防接種門診諮詢。疫苗接種的年齡範圍為18至59歲易感人群，需接種2劑次，間隔14天至28天，推薦間隔28天。價格為每劑人民幣200元（約29美元），2劑次共人民幣400元。
嘉興市疾控中心證實，這則緊急接種新冠疫苗的消息屬實。嘉興市疾控中心並表示，新冠肺炎疫苗應該都已經下發到全中國各地，只不過嘉興率先公布消息。
報導引述嘉興市疾控中心工作人員說法指出，目前新冠疫苗三期臨床試驗還在進行中，目前屬於緊急接種，不是正式上市的產品。「要不是疫情，又是冬春季來，我相信，這個苗要等到上市以後才能這樣公布，現在批文號都沒有，只是三期」。
根據「嘉興疾控」發布的訊息，嘉興市目前用於緊急接種的新冠疫苗是由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司訂購，逐級分發至定點接種單位。
澎湃新聞指出，科興生物研發中的新冠疫苗是新冠滅活疫苗，目前正在境外進行三期臨床試驗，曾在9月於北京舉行的中國國際服務貿易交易會亮相。科興生物早前曾透露，目前已具備年產3億劑以上的產能。
此外，國際學術期刊「柳葉刀」（The Lancet）15日發布了名為「BBIBP-CorV」的中國新冠滅活疫苗臨床試驗最新結果，指出臨床I期和II期試驗結果表明，疫苗免疫及安全性表現都很好，不僅在18到59歲的健康人群中產生有效免疫反應，在60歲以上的年長者群體中同樣安全有效。該疫苗為北京生物製品研究所研發。
嘉興市疾控稱，新冠疫苗緊急接種對象分為重點保障對象、重點推薦對象和一般對象。根據上級有關要求，新冠疫苗緊急接種按重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則開展。
(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)
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