1劑200元人民幣！浙江已74萬人接種新冠疫苗

9月5日，新型冠狀病毒核酸分子檢測試劑、新冠病毒滅活疫苗等產品亮相正在北京舉行的2020中國國際服務貿易交易會。（中新社）

浙江省病控中心16日透露，已在嘉興和義烏兩地展開新冠疫苗 緊急接種，9月以來已接種74.3萬人次，主要是針對高危人群。浙江省嘉興市疾病預防控制中心的微信公眾號「嘉興疾控」，已於日前發布「新冠疫苗接種的有關說明」，公布新冠疫苗的接種劑量、施打對象、價格等訊息。

澎湃新聞報導，「嘉興疾控」表示，嘉興市民如有緊急接種需求，可到社區預防接種門診諮詢。疫苗接種的年齡範圍為18至59歲易感人群，需接種2劑次，間隔14天至28天，推薦間隔28天。價格為每劑人民幣200元（約29美元），2劑次共人民幣400元。

浙江省嘉興市疾病預防控制中心已於15日發布「新冠疫苗接種的有關說明」。（截圖自微信公眾號「嘉興疾控」）

嘉興市疾控中心證實，這則緊急接種新冠疫苗的消息屬實。嘉興市疾控中心並表示，新冠肺炎疫苗應該都已經下發到全中國 各地，只不過嘉興率先公布消息。

報導引述嘉興市疾控中心工作人員說法指出，目前新冠疫苗三期臨床試驗還在進行中，目前屬於緊急接種，不是正式上市的產品。「要不是疫情，又是冬春季來，我相信，這個苗要等到上市以後才能這樣公布，現在批文號都沒有，只是三期」。

根據「嘉興疾控」發布的訊息，嘉興市目前用於緊急接種的新冠疫苗是由省級部門統一向北京 科興中維生物技術有限公司訂購，逐級分發至定點接種單位。

澎湃新聞指出，科興生物研發中的新冠疫苗是新冠滅活疫苗，目前正在境外進行三期臨床試驗，曾在9月於北京舉行的中國國際服務貿易交易會亮相。科興生物早前曾透露，目前已具備年產3億劑以上的產能。

圖為國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地，今年4月初展示的新冠病毒滅活疫苗樣品。(新華社資料照片)

此外，國際學術期刊「柳葉刀」（The Lancet）15日發布了名為「BBIBP-CorV」的中國新冠滅活疫苗臨床試驗最新結果，指出臨床I期和II期試驗結果表明，疫苗免疫及安全性表現都很好，不僅在18到59歲的健康人群中產生有效免疫反應，在60歲以上的年長者群體中同樣安全有效。該疫苗為北京生物製品研究所研發。

嘉興市疾控稱，新冠疫苗緊急接種對象分為重點保障對象、重點推薦對象和一般對象。根據上級有關要求，新冠疫苗緊急接種按重點人群優先、疫情地區優先、安全接種、知情自願原則開展。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)